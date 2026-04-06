En plena caída de recaudación de las provincias, el gobierno decretó un adelanto de coparticipación a doce distritos clave. Se trata de un nuevo esquema con el cual esperan ayudar a las arcas provinciales y facilitar el apoyo en el Congreso de proyectos clave como la modificación de la Ley de Glaciares y el Financiamiento Universitario libertario. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Hasta ahora, el número de manos que consiguió Javier Milei en el Congreso está determinado por la cantidad de gobernadores bajo su ala. Sin embargo, fuentes parlamentarias del oficialismo saben que ese volumen está condicionado por tema, y no es fijo. El último informe de la consultora Politikón Chaco revela una caída interanual promedio del -8,4% en los 24 distritos en sus transferencias de Nación durante el primer trimestre del año. Ese rojo condiciona cualquier negociación política y también las perspectivas electorales de las provincias. De hecho, los únicos registros positivos en los montos No Automáticos en estos meses responden al giro de ATN -Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones y Salta- y en otros casos por el flujo de fondos para Caja Previsional -Córdoba, Entre Ríos y La Pampa- según convenios firmados. La lapicera sigue en manos del Gobierno. En este contexto, el gobierno dejó trascender que habría un decreto para facultar a 12 distritos de tomar un adelanto de coparticipación, no un ATN discrecional con un tope global de $ 400.000 millones, a devolver dentro del mismo año y con una tasa del 15%. Las 12 provincias alcanzadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En 2026, el Gobierno nacional ya utilizó la herramienta de adelantos de coparticipación para asistir a provincias con problemas de caja: por ejemplo, a través del Decreto 161/2026 otorgó a Santa Cruz un anticipo de hasta $100.000 millones para cubrir dificultades financieras transitorias, bajo el mismo esquema aplicado en otros casos como Entre Ríos, es decir, fondos que no son transferencias discrecionales sino préstamos de corto plazo que deben devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con intereses, y cuyo repago se garantiza mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación. Esto confirma que la Casa Rosada viene usando este mecanismo de forma extendida y transversal, incluso antes del paquete más amplio que busca habilitar adelantos para un conjunto mayor de provincias. Fuentes provinciales ya habían confirmado a El Cronista la semana pasada sobre del desembolso. Los nuevos desembolsos permitirán a los gobernadores devolver el préstamo en cuotas a lo largo del año, con dos períodos de gracia, en julio y diciembre, coincidente con los meses cuando se abonan aguinaldos. Según una medición realizada por Politikón, por Transferencias Automáticas la baja fue de 6,4% real acumulado, equivalente a una pérdida de $ 1.151.364 millones a precios de marzo 2026. Por Transferencias No Automáticas el descenso fue de 59,1% que significa una merma de $ 407.777 millones. En marzo de 2026, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 115.956 millones (etapa pagada), presentando descenso del 69,1% interanual en términos reales. Se trata del peor mes de marzo desde 2005.