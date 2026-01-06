En esta noticia

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que establece las fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases para todas las jurisdicciones del país.

La mayoría de las provincias comenzarán las clases el 2 de marzo de 2026, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Confirmado: cuándo inicia el ciclo lectivo 2026

Lunes 18 de febrero:

  • Santiago del Estero

Domingo 23 de febrero:

  • Chubut
  • Jujuy
  • San Luis

Martes 24 de febrero:

  • Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Miércoles 25 de febrero:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
  • Mendoza
  • Neuquén
  • Santa Cruz

Lunes 2 de marzo:

  • Buenos Aires
  • Catamarca
  • Chaco
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Formosa
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Misiones
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • Santa Fe
  • Tucumán
Calendario académico 2026: cuándo inician y finalizan las clases, provincia por provincia (Foto: Archivo).
Cuándo será el receso invernal en 2026

Del 6 al 17 de julio:

  • Córdoba
  • Entre Ríos
  • Mendoza
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Fe

Del 13 al 24 de julio:

  • Catamarca
  • Chubut
  • Corrientes
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

Del 20 al 31 de julio:

  • Buenos Aires
  • CABA
  • Chaco
  • Santiago del Estero

Este día termina el ciclo lectivo provincia por provincia

Jueves 17 de diciembre:

  • Formosa

Viernes 18 de diciembre:

  • CABA
  • Catamarca
  • Chaco
  • Chubut
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Jujuy
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

Martes 22 de diciembre:

  • Buenos Aires
  • Mendoza

Miércoles 23 de diciembre:

  • La Pampa