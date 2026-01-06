En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que establece las fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases para todas las jurisdicciones del país.
La mayoría de las provincias comenzarán las clases el 2 de marzo de 2026, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Confirmado: cuándo inicia el ciclo lectivo 2026
Lunes 18 de febrero:
- Santiago del Estero
Domingo 23 de febrero:
- Chubut
- Jujuy
- San Luis
Martes 24 de febrero:
- Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur)
Miércoles 25 de febrero:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- Mendoza
- Neuquén
- Santa Cruz
Lunes 2 de marzo:
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- Santa Fe
- Tucumán
Cuándo será el receso invernal en 2026
Del 6 al 17 de julio:
- Córdoba
- Entre Ríos
- Mendoza
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
Del 13 al 24 de julio:
- Catamarca
- Chubut
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Del 20 al 31 de julio:
- Buenos Aires
- CABA
- Chaco
- Santiago del Estero
Este día termina el ciclo lectivo provincia por provincia
Jueves 17 de diciembre:
- Formosa
Viernes 18 de diciembre:
- CABA
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Corrientes
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Martes 22 de diciembre:
- Buenos Aires
- Mendoza
Miércoles 23 de diciembre:
- La Pampa