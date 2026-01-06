El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que establece las fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases para todas las jurisdicciones del país.

La mayoría de las provincias comenzarán las clases el 2 de marzo de 2026, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Confirmado: cuándo inicia el ciclo lectivo 2026

Lunes 18 de febrero:

Santiago del Estero

Domingo 23 de febrero:

Chubut

Jujuy

San Luis

Martes 24 de febrero:

Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Miércoles 25 de febrero:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Mendoza

Neuquén

Santa Cruz

Lunes 2 de marzo:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán

Calendario académico 2026: cuándo inician y finalizan las clases, provincia por provincia (Foto: Archivo).

Cuándo será el receso invernal en 2026

Del 6 al 17 de julio:

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Del 20 al 31 de julio:

Buenos Aires

CABA

Chaco

Santiago del Estero

Este día termina el ciclo lectivo provincia por provincia

Jueves 17 de diciembre:

Formosa

Viernes 18 de diciembre:

CABA

Catamarca

Chaco

Chubut

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Martes 22 de diciembre:

Buenos Aires

Mendoza

Miércoles 23 de diciembre: