La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para el cronograma de pagos de febrero y anunció el pago de un bono superior de casi $ 600.000 para un grupo de beneficiarios si cumplen con una serie de requisitos .

El organismo previsional definió estos incrementos en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), correspondiente a diciembre 2025.

El aumento será del 2,8% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Asimismo, un grupo de beneficiarios de la AUH recibirá además un refuerzo adicional.

ANSES pagará un bono superior de casi $ 600.000 por única vez en febrero 2026: a quiénes beneficia

Para poder cobrar este refuerzo económico de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 420.354

Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250

Complemento leche: $ 48.691

Volver al Trabajo: $ 78.000

De esta forma, los titulares de ANSES que reciban estas cuatros asignaciones familiares cobrarán en diciembre un total de $ 599.295.

Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

El Complemento leche, creado por la Ley 27.611, es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.

Cuánto pagará ANSES la AUH en febrero

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la ANSES recibirán en el mes de febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre.

Con la nueva suba que otorgará la ANSES, los nuevos valores oficiales (brutos) de la AUH que regirán desde el segundo mes del año son los siguientes:

AUH general por hijo

$ 129.042 (monto total bruto)

Se cobra el 80 % mensual: $ 103.233 en mano cada mes

El 20 % restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH (con controles de salud, vacunación y escolaridad al día).

AUH por hijo con discapacidad

$ 420.271 (monto total bruto)

Se aplica también la retención del 20 %: pago mensual directo de $ 336.217

El remanente se liquida anualmente con la documentación correspondiente.

Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar.

Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en diciembre:

Familias con un hijo: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

Cabe aclarar que este programa, a diferencia de otros beneficios, no cuenta con actualizaciones mensuales o incrementos vinculados a la inflación, por lo que el monto se mantendrá sin cambios el próximo mes.