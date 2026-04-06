El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, ubicado en Chapelco, San Martín de los Andes, avanza en un proceso de transformación integral que busca modernizar la terminal aérea y mejorar la experiencia de los pasajeros en el sur de la provincia de Neuquén. La obra, considerada estratégica para el desarrollo turístico regional, ya registra un avance que supera el 55% y se consolida como una de las remodelaciones aeroportuarias más importantes del país. En ese marco, hace pocos días se inauguró oficialmente la primera etapa de la ampliación, lo que marcó un hito clave dentro del proyecto que impulsa el Gobierno provincial. El miércoles 1 de abril se habilitó el primer sector de la obra de ampliación del Aeropuerto Chapelco Aviador Carlos Campos. El acto de inauguración representó un avance significativo dentro de una intervención pensada para acompañar el crecimiento sostenido del turismo en San Martín de los Andes y en toda la región cordillerana. La planificación prevé que el nuevo aeropuerto quede completamente cerrado durante el mes de mayo, aunque la finalización total de los trabajos dependerá del avance de los empalmes entre la estructura original y la nueva ampliación. Los trabajos comenzaron en octubre de 2025 y se desarrollan bajo un esquema de obra complejo, que incluye tareas de sectorización, demolición y refacción parcial. Todo el proceso se ejecuta con estrictos protocolos operativos, ya que el aeropuerto continúa funcionando con normalidad. Para evitar impactos en la operatoria aérea, las tareas más sensibles se realizan durante la noche y con una programación específica que permite mantener los vuelos sin cancelaciones ni interrupciones, incluso en períodos de alta demanda. Actualmente, la terminal cuenta con poco más de 1000 metros cuadrados cubiertos y, una vez finalizada la ampliación, se sumarán otros 1.050 metros cuadrados destinados principalmente a la atención de pasajeros. La remodelación contempla una reorganización integral del edificio, con un hall central de mayor tamaño, áreas de partidas más amplias y un sector de arribos con nuevos accesos. Esta redistribución busca optimizar la circulación interna y reducir los tiempos de espera, especialmente durante la temporada alta. Entre las mejoras más relevantes se destaca la incorporación de un nuevo hall de partidas, que contará con 108 asientos y nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos. Además, se suman sanitarios completamente renovados, distribuidos de manera estratégica y con mayor accesibilidad. El proyecto también incluye un sector VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con baños y kitchenette, junto con nuevas oficinas operativas y áreas administrativas. Otro de los cambios más visibles será la expansión del área comercial dentro de la terminal. Los locales pasarán de cuatro a ocho y estarán concentrados en el hall principal, ampliando la oferta gastronómica y de servicios para los viajeros. La zona comercial y el hall se extenderán hacia el frente del edificio actual, respetando el diseño arquitectónico original, donde se construyó una nueva puerta de egreso con características similares a la entrada principal. En el sector de arribos, se habilitarán dos salidas diferenciadas: una hacia el interior del edificio y otra directamente al exterior.