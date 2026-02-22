La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó el calendario de pagos de marzo, un mes que llegará con algunas modificaciones debido a los feriados del lunes 23 y martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, en marzo comenzará a regir el aumento del 2,88% junto con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados, lo que eleva la jubilación mínima a $ 439.600,88. El próximo mes, las jubilaciones y pensiones quedarán fijadas en los siguientes montos: La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes: