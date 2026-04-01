La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en abril 2026. La medida se confirmó este miércoles con la publicación de las resoluciones 74/2026 y 79/2026 en el Boletín Oficial. Así, en línea con la fórmula de movilidad actual, los beneficiarios percibirán un incremento del 2,9%, de acuerdo con la cifra de inflación registrada por el INDEC durante el mes de febrero. En este sentido, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será de $ 380.319,31. Por otra parte, el haber máximo alcanzará los $ 2.559.188,80. Cabe destacar que, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 450.319,31 de bolsillo en el cuarto mes del año. La actualización de estos valores se dispuso conforme a lo determinado por la Ley N° 26.417 y el Decreto N° 274/24, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resto de las prestaciones que abona el organismo previsional también sentirán el impacto directo de esta suba mensual. El incremento del 2,9% no solo impactará en las jubilaciones, sino que actualizará de igual forma los montos correspondientes a las asignaciones familiares. De acuerdo con los datos confirmados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $ 136.666, lo que representa una actualización clave para los sectores más vulnerables. En paralelo, para aquellas familias que perciban la AUH por hijo con discapacidad, la cifra mensual se elevará considerablemente hasta tocar los $ 445.003. En tanto, los trabajadores registrados que se encuentran bajo el ala del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también verán sus ingresos modificados a partir de abril. Quienes integren el primer escalón de ingresos pasarán a cobrar $ 68.341 por cada menor a cargo. Asimismo, la asignación del SUAF por hijo con discapacidad quedó fijada en $ 222.511, consolidando así la actualización general de toda la grilla de contención social y familiar administrada por el Estado.