La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a contribuyentes que atraviesan procesos de concurso preventivo o quiebra. La medida quedó oficializada a través de la Resolución General 5873/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y reemplaza el esquema que estaba vigente desde la Resolución General 3587.

El objetivo del nuevo régimen, que entrará en vigencia el 15 de julio, es facilitar la regularización de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social generadas antes del inicio del proceso judicial, con un procedimiento actualizado y nuevas condiciones para acceder a planes de financiación.

Quiénes pueden acceder al nuevo plan de pagos de ARCA

El beneficio está dirigido a contribuyentes y responsables que obtengan la homologación de un acuerdo preventivo o la conclusión de una quiebra mediante avenimiento.

Además, el alcance del régimen se amplía respecto del esquema anterior e incorpora a responsables solidarios y a determinados terceros vinculados con empresas en crisis, como adquirentes de establecimientos, continuadores de la explotación o personas involucradas en incidentes de extensión, verificación o revisión de créditos.

Es lo que ARCA sintetiza como “contribuyentes concursados y fallidos”.

ARCA permite regularizar deudas con un nuevo plan de pagos especial.

Qué deudas fiscales se pueden regularizar

El nuevo régimen permite incluir una amplia variedad de obligaciones fiscales. Entre ellas se encuentran:

Créditos fiscales ya verificados o declarados admisibles.

Deudas que aún están en proceso de verificación o revisión judicial.

Obligaciones que el contribuyente declare voluntariamente, incluso si todavía no fueron reclamadas por el organismo.

Declaraciones juradas pendientes de presentación.

Deudas en discusión administrativa o judicial.

Saldos impagos de planes de facilidades de pago que hayan caducado, junto con sus intereses y multas.

En el caso de las verificaciones tardías, la resolución también establece un tratamiento específico que unifica determinadas obligaciones dentro de un mismo tipo de plan.

Plan de pagos: qué obligaciones quedan excluidas

No todas las deudas pueden incorporarse al régimen. Entre las principales exclusiones figuran los aportes y contribuciones destinados al Sistema Nacional de Obras Sociales —excepto los correspondientes al Monotributo—, las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las obligaciones del régimen de casas particulares, determinados cargos e infracciones aduaneras y los reintegros o estímulos a la exportación que deban devolverse al Estado.

Tampoco podrán adherir personas o empresas cuyos responsables tengan condenas penales firmes por delitos tributarios, aduaneros o determinados delitos vinculados con incumplimientos fiscales, mientras esas condenas permanezcan vigentes.

La nueva resolución de ARCA sobre planes de pago entra en vigencia el 15 de julio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo son los planes de financiación de ARCA

La resolución establece cuatro tipos de planes según la naturaleza de la deuda. Para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social se podrán financiar hasta en 120 cuotas mensuales, mientras que las deudas correspondientes a aportes personales, retenciones y percepciones tendrán un máximo de 60 cuotas.

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con un importe mínimo de $ 50.000. En tanto, la tasa de financiación será equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente al momento de consolidar la deuda.

Qué requisitos deben cumplir los contribuyentes

Para acceder al régimen será necesario adherir dentro de los 60 días corridos desde la notificación del acuerdo preventivo homologado o desde la conclusión de la quiebra por avenimiento.

Además, los contribuyentes deberán contar con CUIT activa, Domicilio Fiscal Electrónico constituido, todas las declaraciones juradas presentadas y una CBU informada para el débito automático de las cuotas.

En los concursos preventivos, el plan deberá abarcar la totalidad de las deudas alcanzadas por el régimen, sin aplicar quitas ni esperas. En los casos de quiebra, además, será obligatorio presentar un tercero que actúe como fiador solidario y, en la mayoría de los casos, constituir garantías adicionales aceptadas por ARCA.

Cómo será el trámite de ARCA

La gestión comenzará mediante el servicio “Presentaciones Digitales”, donde deberán registrarse las caracterizaciones y los datos del proceso judicial. Luego, la adhesión se completará a través del sistema “Mis Facilidades”.

La aprobación dependerá del monto involucrado. Las propuestas de menor cuantía serán resueltas por las áreas regionales del organismo, mientras que los planes de mayor volumen deberán contar con la intervención de autoridades superiores de ARCA.

Con este nuevo régimen, el organismo busca ordenar y unificar el procedimiento para que empresas y contribuyentes que atraviesan procesos concursales puedan regularizar su situación fiscal bajo condiciones específicas, favoreciendo la continuidad de las actividades económicas sin resignar el recupero de los créditos del Estado.