Ganancias: la “trampa” del nuevo calendario que puede poner en riesgo la inocencia fiscal
El organismo fiscal otorgó un plazo adicional para la carga de datos de Ganancias, pero dejó congelada la fecha del pago. Eso exige a los contribuyentes a realizar estimaciones previas para no caer en mora e intereses resarcitorios
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 20 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.