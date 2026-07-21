Más de 330.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una cifra que confirma el fuerte interés que despertó el nuevo esquema en el marco de las medidas del Gobierno para incentivar la utilización de los llamados “dólares del colchón”. De ese total, 170.115 personas ya presentaron su Declaración Jurada Simplificada, según datos oficiales.

Desde febrero, cuando ARCA puso en marcha el régimen mediante la Resolución General General 5820 para simplificar el cumplimiento fiscal de las personas humanas, las adhesiones crecieron de forma sostenida, aunque el mayor salto se produjo durante el último mes. El interés también se vio impulsado por los beneficios que ofrece el sistema y por el debate en el Congreso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que busca consolidar un nuevo esquema de relación entre el fisco y los contribuyentes.

En ese contexto, ARCA introdujo una nueva novedad para quienes todavía no realizaron el trámite: prorrogó el plazo para adherirse al Régimen Simplificado, en línea con la prórroga de los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025. También postergó el vencimiento del primer anticipo del impuesto para el período fiscal 2026.

Quienes adhieren al régimen, presentan la Declaración Jurada Simplificada y regularizan el saldo correspondiente acceden, además, a beneficios como la presunción de exactitud de la declaración, el denominado “tapón fiscal”, el efecto liberatorio del pago y una importante reducción de la información que debe suministrarse al organismo recaudador.

Pero, ¿qué implica exactamente este régimen, quiénes pueden adherirse y qué cambia para los contribuyentes?

ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias.

ARCA prorrogó la adhesión: qué cambió

La principal novedad de los últimos días fue la publicación de la Resolución General 5876/2026, mediante la cual ARCA otorgó una prórroga excepcional para las obligaciones correspondientes al período fiscal 2025.

En concreto, se extendió hasta el 27 de julio el plazo para pagar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de personas humanas. Y hasta el 27 de agosto la presentación de la Declaración Jurada.

También se postergó hasta septiembre el vencimiento del primer anticipo del período fiscal 2026.

La medida alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a quienes opten por el Régimen Simplificado de Ganancias.

La decisión también les da más tiempo a quienes todavía no habían completado la adhesión para incorporarse al nuevo esquema antes de presentar su declaración jurada.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias es un sistema voluntario creado por ARCA para facilitar el cumplimiento del Impuesto a las Ganancias por parte de las personas humanas.

Su principal objetivo es simplificar la declaración jurada anual, reduciendo la cantidad de datos patrimoniales que el contribuyente debe informar y concentrando los controles del organismo en los ingresos efectivamente gravados.

La adhesión se realiza de manera digital desde el servicio “Sistema Registral”, seleccionando la opción “Ganancias PH Simplificada”.

El Régimen Simplificado de Ganancias brinda un abanico de beneficios para los contribuyentes. Shutterstock/Composición

¿Cuáles son los beneficios del régimen?

La simplificación no implica una reducción del impuesto a pagar, sino una disminución significativa de la carga administrativa y una mayor previsibilidad para el contribuyente.

Entre las principales ventajas se destacan:

La declaración jurada contiene mucha menos información que la tradicional.

Ya no es obligatorio informar el detalle completo del patrimonio personal.

Tampoco deben declararse los consumos personales utilizados para justificar variaciones patrimoniales.

Se reduce la documentación que debe reunirse para confeccionar la declaración.

El contribuyente obtiene mayor seguridad jurídica respecto de futuras revisiones fiscales, siempre que cumpla correctamente con sus obligaciones.

Presunción de exactitud

Uno de los beneficios más importantes consiste en que ARCA presume que la declaración presentada por el contribuyente es correcta, salvo que existan pruebas concretas que demuestren lo contrario. Esto reduce significativamente la posibilidad de que el organismo cuestione, de manera general, la evolución patrimonial declarada.

El “tapón fiscal”

Se trata del beneficio más conocido del régimen. Una vez presentada la Declaración Jurada Simplificada y cumplidas las condiciones previstas por la normativa, ARCA limita la posibilidad de realizar ajustes sobre el patrimonio correspondiente a los períodos alcanzados por el régimen.

En otras palabras, si el contribuyente cumplió correctamente con sus obligaciones, el organismo no podrá reconstruir de manera amplia la evolución patrimonial de esos ejercicios para determinar diferencias impositivas, salvo que existan causales específicas previstas por la ley.

Efecto liberatorio del pago

El pago del impuesto determinado en la declaración jurada produce un efecto liberatorio respecto del período fiscal alcanzado por el régimen. Esto significa que, cumplidas las condiciones legales, el contribuyente obtiene mayor certeza sobre el cierre de sus obligaciones tributarias correspondientes a ese ejercicio.

Qué relación tiene con los “dólares del colchón”

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Gobierno para incentivar que los ahorros mantenidos fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal.

La idea es cambiar el enfoque tradicional del control tributario. En lugar de exigir que el contribuyente reconstruya permanentemente el origen de cada incremento patrimonial o de sus consumos personales, el nuevo esquema pone el foco en la correcta determinación y pago del Impuesto a las Ganancias hacia adelante.

Por ese motivo, el régimen suele vincularse con las medidas destinadas a facilitar la utilización de los denominados “dólares del colchón”, es decir, los ahorros en moneda extranjera conservados fuera del circuito bancario.

No obstante, especialistas recuerdan que el régimen no constituye un blanqueo de capitales. Los fondos deben tener origen lícito y continúan plenamente vigentes las normas sobre prevención del lavado de activos, los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las obligaciones establecidas por el resto de la legislación vigente.

El Gobierno apunta a que los "dólares del colchón" se incorporen al sistema financiero formal. Archivo El Cronista

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal

Mientras el Régimen Simplificado ya se encuentra vigente, el Congreso se apresta a debatir el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca expandir la reforma tributaria.

Entre los principales cambios previstos por el proyecto se encuentran:

Consolidar los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias, especialmente la presunción de exactitud, el tapón fiscal y el efecto liberatorio del pago.

Limitar la revisión retroactiva de la situación patrimonial de los contribuyentes que cumplan regularmente con sus obligaciones fiscales.

Elevar los montos mínimos establecidos por la Ley Penal Tributaria para configurar los delitos de evasión, concentrando la persecución penal en los casos de mayor gravedad.

Brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar y utilizar sus ahorros dentro del sistema formal.

Para el Gobierno, estas medidas buscan generar un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, favoreciendo la formalización de los ahorros y reduciendo la litigiosidad tributaria. Sus críticos, en cambio, advierten que algunas modificaciones podrían limitar la capacidad del Estado para investigar determinadas inconsistencias fiscales.

Mientras el proyecto continúa su tratamiento legislativo, el Régimen Simplificado de Ganancias ya muestra un fuerte nivel de adopción. Con más de 330.000 adhesiones y más de 170.000 declaraciones juradas simplificadas presentadas, el esquema se consolida como una de las principales herramientas impulsadas por ARCA para simplificar el cumplimiento tributario y acompañar la estrategia oficial orientada a incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón”.