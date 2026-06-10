Adiós a pagar por preservativos: el Gobierno confirmó que las farmacias los entregarán gratis

El Ministerio de Sanidad de España anunció una medida innovadora que cambiará el acceso a los métodos anticonceptivos de barrera para miles de jóvenes. A partir de 2027, los preservativos se entregarán de forma gratuita.

Esta iniciativa busca normalizar su uso y fortalecer la prevención ante el repunte de las infecciones de transmisión sexual (ITS). De esta manera, se entregará en las farmacias de todo el país a personas entre 16 y 22 años .

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¿Cómo funcionará el plan de entrega de condones gratis?

Según los detalles proporcionados, la iniciativa permitirá a los jóvenes de esta franja de edad acceder periódicamente a cajas de preservativos sin coste en las oficinas de farmacia comunitarias de toda España. El objetivo inicial es alcanzar a cerca de tres millones de personas.

El Ministerio de Sanidad trabajará de manera coordinada con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) para distribuir los preservativos a través de la amplia red de farmacias. Esta colaboración refuerza el rol de las farmacias como espacios clave de prevención y promoción de la salud, facilitando un acceso cómodo y cercano para los jóvenes.

Pedro Gullón destacó que el programa busca incorporar el preservativo al día a día de la población joven. “Estamos iniciando un programa de gratuidad que cambia la literatura alrededor del preservativo. Queremos convertirlo en un derecho”, señaló.

Aunque ya existían distribuciones gratuitas en algunos ámbitos sanitarios y comunitarios, la novedad radica en canalizarlo masivamente a través de las farmacias.

El mensaje del ministro de Sanidad sobre el nuevo plan

El anuncio lo realizó el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, durante la Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual celebrada en Madrid el 9 de junio de 2026.

Adiós a pagar por preservativos: el Gobierno confirmó que las farmacias los entregarán gratis EFE

Gullón defendió que los preservativos deben considerarse “un derecho” y no solo una herramienta preventiva, cambiando así la narrativa actual alrededor de su adquisición.

No se incluyen charlas obligatorias ni incomodidades

Uno de los aspectos más destacados por las autoridades es que la recogida de preservativos no será una acción incómoda. Gullón fue claro al afirmar: “No significa que cuando vayan a recogerlos les vayan a dar una charla. Si fuera así, sería un fiasco”.

No obstante, valoró positivamente que los profesionales sanitarios de las farmacias estén disponibles para resolver dudas y ofrecer orientación cuando los jóvenes lo soliciten de forma voluntaria.

Contexto: el aumento de las ITS en España

Esta medida responde a un incremento sostenido de las infecciones de transmisión sexual durante las dos últimas décadas. Gullón explicó que profundos cambios sociales y culturales han permitido una vivencia más libre y positiva de la sexualidad, reduciendo estigmas y ampliando las posibilidades de relación. Sin embargo, estos mismos cambios han contribuido al aumento de las ITS.

Las instituciones, según el director general, deben evitar actuar como “guardianes de la moral” y centrarse en proporcionar herramientas eficaces de prevención. “Los preservativos forman parte de la prevención combinada y no debemos cejar en los esfuerzos para fomentar su uso”, remarcó.