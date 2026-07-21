Vaca Muerta se consolidó en los últimos años como uno de los activos energéticos más relevantes de Argentina. La formación neuquina contiene recursos de petróleo y gas no convencionales que transformaron la matriz productiva del país y redujeron la dependencia de importaciones energéticas.

Ese crecimiento también amplió las alternativas para quienes buscan invertir en el sector. Aunque no es posible comprar una participación directa en la formación, el mercado de capitales permite obtener exposición a su desarrollo.

Cada una de estas alternativas tiene un funcionamiento, un nivel de riesgo y un potencial de rendimiento diferente, por lo que conviene conocer sus características antes de invertir.

Cómo invertir en Vaca Muerta

La inversión en Vaca Muerta siempre es indirecta. Actualmente existen tres alternativas principales para obtener exposición al desarrollo de la formación:

acciones de empresas que operan en Vaca Muerta;

Obligaciones Negociables emitidas por esas compañías;

Fondos Comunes de Inversión que incluyen activos del sector energético.

Cada instrumento ofrece un perfil de riesgo y un funcionamiento diferente, por lo que conviene conocer sus características antes de invertir.

Acciones de empresas con operaciones en Vaca Muerta

Las acciones representan la forma más directa de invertir en empresas que participan del desarrollo de Vaca Muerta. Entre las compañías con cotización pública y operaciones comprobables en la formación se encuentran YPF, Vista Energy y Pampa Energía.

YPF

YPF es la principal operadora de Vaca Muerta y concentra proyectos relevantes dentro de la formación, entre ellos Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y Aguada del Chañar.

La compañía cotiza en BYMA bajo el símbolo YPFD y también en la Bolsa de Nueva York mediante ADS con el ticker YPF.

Vista Energy

Vista Energy desarrolla un negocio enfocado en la exploración y producción de petróleo y gas con una parte significativa de sus operaciones concentrada en Vaca Muerta.

Sus acciones cotizan tanto en BYMA como en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo VIST.

Pampa Energía

Pampa Energía participa en Vaca Muerta a través de su negocio de exploración y producción de hidrocarburos, aunque también desarrolla actividades en generación eléctrica, transporte de gas y otros segmentos energéticos.

La empresa cotiza en BYMA con el código PAMP y en Nueva York mediante ADS con el ticker PAM.

¿Qué pasa con otras empresas del sector?

Empresas como Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy también desarrollan proyectos relevantes en Vaca Muerta.

Sin embargo, al no cotizar en bolsa en Argentina, los inversores minoristas no pueden acceder directamente a su capital mediante la compra de acciones.

Obligaciones Negociables: invertir mediante deuda corporativa

Las Obligaciones Negociables (ON) son otra vía para invertir en empresas vinculadas a Vaca Muerta. En este caso, el inversor no compra una participación en la compañía, sino que le presta dinero a cambio del cobro de intereses y la devolución del capital en una fecha determinada.

Las condiciones de cada emisión, como moneda, plazo, tasa de interés y forma de pago, se encuentran detalladas en los prospectos registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Fondos Comunes de Inversión con exposición al sector energético

Los Fondos Comunes de Inversión permiten acceder a una cartera administrada profesionalmente que puede incluir acciones, bonos y otros activos financieros.

Algunos FCI incluyen dentro de su cartera acciones u Obligaciones Negociables de empresas con operaciones en Vaca Muerta, por lo que permiten obtener una exposición indirecta al desarrollo de la formación.

El grado de participación dependerá de la política de inversión y de la composición de la cartera de cada fondo, que puede modificarse con el tiempo.

Empresas de servicios e infraestructura

El desarrollo de Vaca Muerta también involucra compañías dedicadas al transporte, procesamiento de gas e infraestructura energética.

Entre ellas se encuentra Transportadora de Gas del Sur (TGS), que participa en el transporte y procesamiento del gas proveniente de la Cuenca Neuquina.

En estos casos, la evolución del negocio no depende exclusivamente de Vaca Muerta, ya que estas compañías también participan en otras actividades del sector energético.

Riesgos que conviene considerar

Invertir en empresas vinculadas a Vaca Muerta implica asumir riesgos que exceden la evolución de la producción de hidrocarburos, ya que muchas desarrollan negocios en otros segmentos del mercado energético.

La cotización de estas compañías también puede verse afectada por factores como el precio internacional del petróleo y el gas, las condiciones macroeconómicas de Argentina, las regulaciones del sector y las decisiones de inversión de cada empresa.

Además, cada instrumento financiero presenta un perfil de riesgo diferente. Mientras que las acciones suelen registrar una mayor volatilidad, las Obligaciones Negociables ofrecen un flujo de pagos preestablecido sujeto a la capacidad de pago del emisor. En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, el riesgo dependerá de los activos que integren la cartera.