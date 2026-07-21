Acciones, ON o fondos: qué instrumento elegir para invertir en Vaca Muerta
Aunque no es posible invertir directamente en la formación, el mercado de capitales ofrece alternativas para obtener exposición a uno de los principales motores del desarrollo energético argentino. Qué instrumentos existen y qué diferencias presentan.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 21 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.