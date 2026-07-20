En esta noticia Las acciones recomendadas

Las acciones argentinas bailan al ritmo de la volatilidad y la incertidumbre global. Los bancos son las que más lo sufren, afectados no sólo por factores internacionales, sino también por el aumento de la morosidad. En lo que van del año, sus ADR caen hasta 17,4%, mientras que en la plaza local retroceden hasta 14,1%. ¿Quedaron baratas? ¿Es momento de invertir?

Según los especialistas del mercado, las acciones de los bancos sufren tanto el contagio de la volatilidad global, como el aumento de la irregularidad crediticia. La morosidad del sector privado se ubicó en 7,3% en abril, mientras que en las familias totalizó 12,1%, según el Informe de Bancos del BCRA.

Sin embargo, ya habría tocado su pico en el segundo semestre de 2026, un dato que el mercado pondrá bajo la lupa en la presentación de sus balances, que comenzará a partir de agosto. “El tema de la mora ya está normalizado. En el margen, hay un problema de moneda. Argentina no puede prestar plata en pesos más allá de 90 días. O presta en dólares o presta en UVA”, explicó a El Cronista Leo Chialva, socio de Delphos Investment.

Esa firma develó que la valuación de los bancos se desacopló del riesgo país y está barata. “Hay una asimetría marcada entre el valor de los bancos y el riesgo país. Hoy hay valor en bancos”, agregó el analista.

Desde Allaria coinciden que los bancos son una oportunidad. “La desconfianza en el futuro es lo que hace que coticen a Precio/Ganancias o Precio/Valor Contable bajos”, confía Guido Bizzozero, Gerente de Research y Estrategias de Inversión.

Pero la gran pregunta no es esa, sino para qué inversores recomiendan acciones de ese sector. Para Chialva, los bancos son atractivos para un perfil de inversor determinado: aquel que pueda soportar niveles de volatilidad muy grandes. “Valor parecería haber. Driver y momentum, no. Flujo inversor institucional, tampoco. Aquel que quiere ir acumulando a precios baratos, pero que pueda comerse una baja mientras tanto, está habilitado para comprar. Para aquel inversor que prefiere esperar una señal de flujo, todavía falta”, asegura.

Bizzozero remarca que, si bien lo peor de la mora ya pasó, la recomposición lleva su tiempo porque la base de créditos no creció. “El mercado podría anticiparse a la recuperación que vendrá, cuando junte los incentivos necesarios que le den esa confianza. Uno será cuando la mora empiece a bajar tras haberse desacelerado fuertemente, otro será que el crédito comience a crecer y la inflación siga bajando e incentivando esa tendencia con estabilidad de tasas y tipo de cambio controlado”, aseguró.

Ese optimismo se topa con un obstáculo marcado en el calendario: las elecciones presidenciales en 2027. Si el mercado duda sobre la continuidad del Gobierno, las acciones de los bancos podrían sufrir. Los analistas del mercado creen que hay una ventana de oportunidad para que los papeles repunten antes de los comicios, pero tampoco descartan que las subas se pospongan a 2028.

Las acciones recomendadas

BBVA lidera a los papeles del sector. En lo que va del año, subió 12,7%. Del otro lado, la más castigada, con un beta más alto, es Supervielle, que acumula una baja de 14,1%.

Desde Allaria recomiendan Banco Macro, que en la Bolsa local subió 5,1% en 2026. “Ha sido premiado por el mercado por ser el banco mejor capitalizado y con un menor índice de mora y mayor cobertura con previsiones. También por su cartera de préstamos enfocada a clientes con payroll asociado y exposición en el interior y a empleados públicos. Sin embargo, en 2026 continuará con un proceso de reestructuración que implicará cargos negativos a lo largo de todo el año”, subraya Bizzozero.

“Creemos que los bancos podrían alcanzar un ROE promedio de 13% en 2027. Vemos valor en todos los bancos argentinos de cara a 2027 o 2028. Sin embargo, para ello habrá que transitar el camino de la recuperación y confianza”, concluye el analista.

Las acciones de los bancos son una oportunidad, pero para inversores con paciencia, perfil agresivo y con un horizonte de inversión largo.