El rechinido de las puertas es uno de los problemas más comunes dentro del hogar. Con el paso del tiempo, el uso diario y la falta de lubricación hacen que las bisagras comiencen a emitir un molesto sonido cada vez que la puerta se abre o se cierra.

Sin embargo, existe un truco casero muy sencillo que puede aliviar el problema en pocos minutos.

Muchas personas comenzaron a utilizar unas gotas de aceite de girasol sobre las bisagras para reducir el roce entre las piezas metálicas y eliminar temporalmente el chirrido, sin necesidad de herramientas especiales ni productos específicos.

Por qué el aceite de girasol ayuda a eliminar el rechinido de las puertas

El aceite de girasol funciona como un lubricante improvisado que disminuye la fricción entre las partes móviles de la bisagra. Al penetrar en los puntos donde el metal entra en contacto, facilita el movimiento de la puerta y reduce el ruido .

Imagen ilustrativa IA Gemini

Aunque no reemplaza a un lubricante profesional, puede convertirse en una solución rápida cuando no se dispone de otro producto en casa. Además, se trata de un ingrediente que suele estar al alcance de cualquier persona y que permite resolver el inconveniente en pocos minutos.

Es importante tener en cuenta que el efecto es momentáneo . Con el uso, el aceite pierde su capacidad lubricante y el rechinido puede volver a aparecer, por lo que, si el problema persiste, será recomendable utilizar un lubricante específico para bisagras.

Cómo aplicar el aceite correctamente para que funcione

El procedimiento es muy simple y no requiere desmontar la puerta. Basta con colocar unas pocas gotas de aceite de girasol directamente sobre la bisagra, especialmente en el eje donde se produce el movimiento.

Luego se recomienda abrir y cerrar la puerta varias veces para que el aceite se distribuya de manera uniforme por toda la pieza. Finalmente, conviene retirar el exceso con un paño limpio para evitar que el polvo y la suciedad se adhieran a la superficie.

Con una pequeña cantidad suele ser suficiente para notar una mejora inmediata en el movimiento de la puerta.

Cuándo conviene usar este truco casero y cuándo elegir otra solución

Este método resulta ideal cuando el ruido aparece de forma ocasional y se necesita una solución rápida utilizando elementos que ya hay en casa.

Sin embargo, si las bisagras presentan óxido, desgaste o acumulación importante de suciedad , lo más recomendable es limpiarlas primero y aplicar un lubricante diseñado para piezas metálicas, ya que ofrece una protección más duradera.

Aun así, para quienes buscan eliminar el molesto rechinido de una puerta sin gastar dinero ni realizar reparaciones, unas gotas de aceite de girasol pueden convertirse en un recurso práctico y efectivo para devolverle un movimiento mucho más silencioso durante un tiempo.