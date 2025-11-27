En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, lanzó el Programa de Beneficios ANSES, una iniciativa destinada a jubilados y pensionados.
Este beneficio consiste en descuentos y reintegros en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con promociones que se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.
¿En qué consiste el Programa de Beneficios ANSES?
El programa ofrece un 10% de descuento en supermercados, en muchos casos sin tope, y un 20% en artículos de perfumería y limpieza.
Además, se suma promociones adicionales para quienes cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Galicia:
- Banco Nación: reintegro del 5% adicional (tope mensual $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito usando la app BNA+ MODO, en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
- Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (tope $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).
¿Cuáles son los comercios adheridos?
Entre las principales cadenas que participan se encuentran:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
- Coto y La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros.
- Josimar: 15% en todos los rubros sin tope.
- Carrefour: 10% en todos los rubros (tope $ 35.000).
- Día: 10% en todos los rubros (tope $ 2.000 por transacción).
Para consultar el listado completo de comercios adheridos, ingresá a este link.
¿Cómo acceder a los beneficios?
Para acceder a los descuentos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. No se requiere inscripción previa ni trámites adicionales.
Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación o Banco Galicia podrán acceder a beneficios extra previamente mencionados.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?
El próximo mes, loa haberes recibirán un aumento del 2,34%, junto con el bono de $ 70.000 y el aguinaldo. Estos quedarán conformados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)