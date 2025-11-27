El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, lanzó el Programa de Beneficios ANSES, una iniciativa destinada a jubilados y pensionados.

Este beneficio consiste en descuentos y reintegros en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con promociones que se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

¿En qué consiste el Programa de Beneficios ANSES?

El programa ofrece un 10% de descuento en supermercados, en muchos casos sin tope, y un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

El nuevo beneficio incluye descuentos en supermercados para jubilados.

Además, se suma promociones adicionales para quienes cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Galicia:

Banco Nación : reintegro del 5% adicional (tope mensual $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito usando la app BNA+ MODO, en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (tope $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

¿Cuáles son los comercios adheridos?

Entre las principales cadenas que participan se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima : 10% sin tope en todos los rubros.

Josimar : 15% en todos los rubros sin tope.

Carrefour : 10% en todos los rubros (tope $ 35.000).

Día: 10% en todos los rubros (tope $ 2.000 por transacción).

Para consultar el listado completo de comercios adheridos, ingresá a este link.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para acceder a los descuentos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. No se requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación o Banco Galicia podrán acceder a beneficios extra previamente mencionados.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

El próximo mes, loa haberes recibirán un aumento del 2,34%, junto con el bono de $ 70.000 y el aguinaldo. Estos quedarán conformados de la siguiente manera: