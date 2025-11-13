Hacer las compras en el supermercado se volvió un desafío para muchas familias. Por eso, aprovechar descuentos y reintegros se convirtió en una estrategia clave para ahorrar miles de pesos.

En este contexto, el Banco Nación relanzó una promoción junto con la billetera digital MODO BNA+, que estará vigente durante todo noviembre y permite recuperar una parte importante del gasto en supermercados y mayoristas adheridos.

¿Cuál es el beneficio del Banco Nación?

La propuesta consiste en un 30% de reintegro en compras realizadas en supermercados y mayoristas adheridos, tanto en tiendas físicas como online.

El descuento aplica únicamente cuando el pago se realiza con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de la app MODO BNA+, escaneando el código QR en el momento de la compra.

El tope de devolución es de $ 12.000 por persona cada miércoles, lo que significa que, si se aprovecha las cuatro jornadas del mes, se pueden acumular $ 36.000 en reintegros. En el caso de grupos familiares que utilicen dos cuentas, el ahorro puede llegar hasta $ 72.000 .

¿Cómo acceder al reintegro en supermercados?

Para participar, es necesario cumplir con estos pasos:

Descargar la app MODO BNA+ y vincular las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Realizar las compras todos los miércoles de noviembre en supermercados y mayoristas adheridos.

Pagar mediante MODO BNA+, escaneando el código QR y seleccionando la tarjeta correspondiente.

El reintegro se acreditará en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores a la compra.