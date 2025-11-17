Regresa un mega outlet a Buenos Aires: rebajas de hasta 60% y promociones por el Día de la Madre

La llegada anticipada del calor y una demanda que no deja de crecer aceleraron una decisión que ya impacta en todo el mercado: las principales cadenas de supermercados comenzaron una liquidación masiva de ventiladores con descuentos que van del 10% al 71%, además de planes de financiación en hasta 12 cuotas sin interés.

Carrefour y Jumbo se suman a la tendencia con catálogos renovados, precios agresivos y una variedad que abarca desde ventiladores de pie, turbo y retro hasta industriales y modelos de techo, una alternativa que volvió a ganar terreno por su bajo consumo energético en un contexto de tarifas altas.

Carrefour marca el descuento más fuerte: hasta 71% OFF

La cadena francesa lanzó una de las promociones más llamativas del segmento: el Ventilador Turbo Philco de 16″, que costaba $ 138.665, quedó en $ 39.999, una rebaja del 71% que lo posiciona entre los productos más vendidos del canal online.

Además, Carrefour incorporó ofertas que parten desde los $ 39.000, como el Indelplas de 12″, y alternativas más completas, como el ventilador de techo Protalia con luz LED y control remoto, que se consigue a $ 159.000 con 16% de descuento.

Descuentos en Carrefour

La mayoría de estos artículos se puede pagar en 12 cuotas fijas con Visa o a través de Mi Carrefour Crédito, lo que amplió notablemente la demanda de equipamiento doméstico de bajo consumo para enfrentar las altas temperaturas previstas para esta semana.

Jumbo suma rebajas del 10% al 25% y amplia oferta de modelos

Jumbo también reforzó su estrategia con una liquidación amplia que incluye modelos económicos, retro e industriales. Entre las opciones más accesibles aparece el Ventilador Turbo Nex de 20″, que quedó en $ 52.499,25 tras un 25% OFF.

La lista abarca ventiladores de pie, pared, turbo, retro e industriales, con descuentos escalonados según prestaciones y potencia. Entre los modelos de mayor rendimiento figura el Ventilador Industrial Axel de 25″, que ahora cuesta $ 135.999,20 gracias a un 20% de rebaja, pensado para talleres, depósitos y espacios con alta circulación de aire.

La cadena también ofrece alternativas con control remoto, cinco velocidades y diseños decorativos, apuntando a usuarios que buscan comodidad y estética además de capacidad de ventilación.

Los modelos más buscados por precio y rendimiento

Entre los productos más consultados en todas las cadenas destacan:

Ventilador de Pie Liliana VP20P: $ 98.999 (10% OFF).

Axel Turbo 20″: $ 79.599 (20% OFF).

Según comercios mayoristas, la venta de ventiladores de techo creció por su menor consumo y su capacidad para climatizar ambientes completos sin sumar demasiado gasto eléctrico.