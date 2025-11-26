El BBVA anunció una promoción que promete ser una de las más atractivas del cierre de año. Desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre, los clientes podrán acceder a 20% de reintegro en compras seleccionadas y aprovechar cuotas sin interés en viajes.

El beneficio se aplica en categorías clave como electrodomésticos, tecnología, hogar, indumentaria y perfumería, con topes que varían según el rubro.

¿Cuáles son los descuentos y topes?

Electro y Tecno: 20% de reintegro con tope de $ 20.000 , compartido entre las marcas adheridas.

Home & Deco: 20% de reintegro con tope de $ 20.000 .

Indumentaria: 20% de reintegro con tope de $ 12.000 .

Farmacias y Perfumerías: 20% de reintegro con tope de $ 7.000.

El reintegro se distribuye entre las marcas participantes y se acredita en la cuenta del cliente según las condiciones del banco.

Marcas principales adheridas

Electro: Naldo, Casa del Audio, Cetrogar, Motorola.

Hogar: Simmons.

Indumentaria: Dexter, Digital Sport, Sporting, Vans.

Perfumería y farmacia: Parfumerie, Rouge, Farmaplus, Selma, entre otras.

Beneficios para viajes

Del 24 al 30 de noviembre, el portal de canje de millas BBVA ofrece:

9 cuotas sin interés para vuelos dentro de Argentina.

12 cuotas sin interés en paquetes turísticos, alojamientos, actividades y alquiler de autos.

¿Cómo aprovechar la promoción?

Para acceder al reintegro, es necesario pagar con tarjetas BBVA en comercios adheridos durante el período de vigencia. El descuento se aplica sobre el total de la compra y se respeta el tope por categoría.

En el caso de viajes, la financiación se gestiona desde el portal de millas del banco.

El BBVA se la juega con un descuento imperdible y te regala $ 20.000 en electrodomésticos: cómo usar el beneficio

¿Por qué es una oportunidad?

Con la inflación y los aumentos de fin de año, estas promociones por el Black Friday permiten ahorrar en productos clave y planificar vacaciones con cuotas sin interés. Además, el reintegro en electrodomésticos puede llegar a $20.000, lo que convierte a esta acción en una de las más fuertes del mercado bancario.