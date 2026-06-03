Todo el mundo se pregunta cómo ganar más plata con el cobro del medio aguinaldo de junio. Muchos argentinos dudan sobre qué hacer con ese ingreso extra. En un contexto de desaceleración de la inflación, menor volatilidad financiera y expectativas de estabilidad cambiaria en el corto plazo, las sociedades de bolsa ajustaron sus recomendaciones y encuentran oportunidades tanto en pesos como en dólares. Esto es clave en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas.

El medio aguinaldo se convirtió para muchas familias en una herramienta clave para ordenar sus finanzas. Mientras una parte de los hogares destinará ese ingreso extra a cancelar deudas o ponerse al día con compromisos pendientes, quienes logren preservar una porción para el ahorro encuentran hoy alternativas de inversión tanto en pesos como en dólares para intentar resguardar el valor de su dinero.

Desde Balanz destacan que una cartera diversificada sigue siendo la mejor estrategia para quienes buscan equilibrar riesgo y rendimiento. “Hoy conviven oportunidades en instrumentos en pesos, activos dolarizados y alternativas de inversión global”, explicó Isabel Botta, Product Manager de la compañía.

Dentro de las opciones en moneda dura, la ejecutiva señaló que las obligaciones negociables (ON) de empresas argentinas continúan entre las principales elecciones. Según detalló, compañías como Vista y Pampa Energía permiten acceder a rendimientos cercanos al 7% anual en dólares, combinando ingresos previsibles y buena calidad crediticia.

En ese segmento, Balanz pone el foco en las ON identificadas como MGCRO y VSCXO, ubicadas en el tramo largo de la curva y con vencimientos en 2037 y 2038, respectivamente.

Para quienes prefieren evitar la selección individual de activos, la firma también recomienda fondos comunes de inversión en dólares. Entre ellos menciona al fondo Balanz Corporativo, que invierte en una cartera diversificada de deuda privada, y al fondo Dólar Corto Plazo, que combina ON con instrumentos de elevada liquidez, como bonos del Tesoro de Estados Unidos.

“La ventaja es que permiten acceder a una cartera profesionalmente administrada y con distintos niveles de riesgo según el perfil del inversor”, indicó Botta.

Los pesos vuelven a ganar atractivo

Aunque la dolarización sigue presente en las estrategias de los ahorristas, el escenario macroeconómico también está impulsando el interés por activos en moneda local.

En esa línea, desde Adcap Grupo Financiero consideran que los instrumentos en pesos presentan actualmente un mejor posicionamiento relativo para los próximos meses, en un escenario en el que se espera que el dólar se mantenga dentro de la banda cambiaria y continúe el proceso de normalización monetaria y financiera.

Según la entidad, la menor volatilidad de tasas y la mayor previsibilidad del mercado favorecen especialmente a las estrategias de renta fija en pesos.

Balanz también encuentra oportunidades en este segmento. Entre las alternativas recomendadas aparecen fondos Money Market, con rendimientos cercanos al 17%, y fondos Ahorro Pesos, con tasas internas de retorno estimadas en torno al 29%, combinando instrumentos ajustados por inflación con tasa fija soberana.

CEDEARs para sumar exposición global

Otra de las recomendaciones de Balanz para invertir el aguinaldo pasa por incorporar activos con potencial de crecimiento de largo plazo.

Los CEDEARs permiten acceder desde Argentina a empresas globales como Microsoft, IBM o Nvidia, sumando exposición a sectores tecnológicos e innovadores y a economías desarrolladas.

Para los analistas, este tipo de instrumentos complementa las posiciones más conservadoras de renta fija y agrega diversificación geográfica a las carteras.

Tres estrategias según el perfil de riesgo

Adcap elaboró además una propuesta de carteras diferenciadas según el perfil del inversor.

Para quienes privilegian la preservación del capital, la firma recomienda una estrategia conservadora compuesta íntegramente por activos dolarizados de renta fija de corta duración, principalmente obligaciones negociables con vencimientos anteriores a 2027. El objetivo es minimizar la exposición a eventuales episodios de volatilidad cambiaria o electoral y apuntar a retornos cercanos al 5% anual en dólares.

En el caso de los perfiles moderados, la propuesta incorpora una mayor diversificación entre ON corporativas con vencimientos hasta 2031 y 2032, bonos soberanos cortos como el AL30 y deuda subsoberana, incluyendo títulos de la Ciudad de Buenos Aires. A ello suma una porción de instrumentos en pesos a través de fondos orientados a renta fija de corta duración y cobertura inflacionaria.

Más allá de las diferencias entre estrategias, tanto en Balanz como en Adcap coinciden en una idea central: el aguinaldo puede transformarse en una oportunidad para construir una cartera más equilibrada, combinando liquidez, cobertura y potencial de crecimiento de acuerdo con el horizonte y el nivel de riesgo que cada inversor esté dispuesto a asumir.