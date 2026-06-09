ANSES pagará más de $ 500.000 extra a todas estas familias en junio: solo se necesita un requisito Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante el mes de junio pagará un plus de $ 505.000 a un determinado grupo de familias y podrán acceder aquellas que cumplan con un requisito único.

ANSES pagará un bono de $ 505.000 a estas personas

Dentro de todo el programa de prestaciones sociales que tiene la ANSES, se encuentran las Asignaciones de Pago Único, las cuales tienen como fin acompañar a las familias en momentos importantes de la vida y que puedan requerir una importante erogación de dinero.

ANSES pagará más de $ 500.000 extra a todas estas familias en junio: solo se necesita un requisito Fuente: Archivo

Tal como lo indica su nombre, estos pagos se realizan por una sola vez y pueden ser por Matrimonio, Nacimiento o Adopción.

Asimismo, durante el mes de junio de 2026, la APU por Adopción ascendió a $ 505.070 y podrán recibirla todas aquellas familias que se encuentren atravesando el proceso de adopción de un hijo.

Cómo cobrar la APU por adopción de ANSES

La Asignación de Pago Único por Adopción que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra destinada para los siguientes grupos de personas:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo.

En tanto, los solicitantes de la APU por Adopción deberán hacer la solicitud dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

El requisito clave para acceder a la APU

La ANSES informó, además, que para poder acceder a este tipo de prestación social, los ingresos individuales y del grupo familiar (IGF) no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Por lo tanto, quienes lo superen no podrán recibir el beneficio social que brinda el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en junio

La ANSES detalló que los jubilados y pensionados cobrarán los haberes conforme al siguiente cronograma:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

ANSES pagará más de $ 500.000 extra a todas estas familias en junio: solo se necesita un requisito Fuente: Archivo

Jubilados y pensionados que superan el mínimo: