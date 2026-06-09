Suspenden las clases martes, miércoles, jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana extra largo Fuente: Archivo

Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

Frente al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes anunciaron nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante del 16 al 20 de junio y no habrá clases.

La CONADU, que nuclea los gremios de distintas universidades nacionales, anunció el paro universitario de una semana que afectará a diferentes establecimientos educativos del país.

Asimismo, se organizarán clases públicas en distintos puntos del país el 9 de junio.

Paro universitario de una semana: qué días no habrá clases

Tras el feriado del lunes 15, se llevará un paro universitario de cuatro días, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos.

Suspenden las clases martes, miércoles, jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana extra largo Fuente: Archivo

La medida fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector.

En los últimos días, los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno propuso un incremento salarial cercana al 24% para este año.

No obstante, todavía no fue oficializado por las diferencias en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo de la CONADU

La secretaria general de Federación Nacional de Docentes Universitarios, Clara Chevalier, hizo mención del reclamo y expresó: “Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer, pero nosotros no lo vamos a permitir”, indicó.

Asimismo, agregó: “Mientras el gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país”, sostuvo.

Por su parte, la dirigente gremial señaló: “Tenemos la convicción de que el pueblo argentino va a triunfar en esta lucha, y que la universidad es capaz de anudar todos los malestares que estamos viviendo”, concluyó.