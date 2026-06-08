Un importante grupo de titulares de planes sociales no recibirá el aguinaldo durante la acreditación de los haberes correspondientes a junio.

La definición ya fue oficializada por el organismo previsional junto con el cronograma del mes y alcanza a distintos programas sociales administrados por ANSES, lo cual ha despertado dudas entre quienes esperan los depósitos del mes.

Además del aguinaldo, se aplicarán aumentos por movilidad y se entregarán bonos extraordinarios para determinados sectores, aunque no todos los beneficiarios accederán a los mismos conceptos.

Un importante grupo de titulares de planes sociales no recibirá el aguinaldo durante la acreditación de los haberes correspondientes a junio. (Fuente: Shutterstock)

Qué beneficiarios de ANSES no cobrarán aguinaldo en junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonado únicamente a quienes perciben prestaciones previsionales.

Por ese motivo, varios programas sociales quedaron excluidos del pago extraordinario correspondiente al primer semestre de 2026.

Entre los beneficiarios que no cobrarán aguinaldo se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Titulares del programa Potenciar Trabajo.

Otras asistencias sociales que no tienen carácter previsional .

Desde ANSES explicaron que estas prestaciones son programas de asistencia social y no forman parte de los beneficios salariales o previsionales que generan derecho al cobro del SAC.

Quiénes sí reciben el aguinaldo y cómo calcula ANSES el pago

El medio aguinaldo será depositado a jubilados y pensionados del sistema previsional nacional junto con los haberes de junio.

También lo cobrarán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez y madres de siete hijos con pensión.

El cálculo del aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Los bonos extraordinarios y otros pagos excepcionales no se incluyen para determinar el monto final.

¿Quiénes son los primeros argentinos en cobrar el aguinaldo?

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, fecha en la que se acreditarán de manera conjunta el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario.

Las fechas informadas para los primeros beneficiarios son las siguientes:

DNI terminados en 0 : lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1 : martes 9 de junio.

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3 : jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

Las fechas para quienes cobran la jubilación mínima quedaron organizadas según la terminación del DNI y se extenderán hasta el 22 de junio.

Por su parte, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio. ANSES recordó que los recibos digitales pueden consultarse a través de Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.