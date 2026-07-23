Adiós a este programa de ANSES: cuándo será el último pago de un beneficio muy solicitado.

Miles de beneficiarios de Volver al Trabajo recibieron una noticia que cambia por completo el panorama del programa. Tras una resolución judicial, el esquema de pagos dejará de mantenerse como venía ocurriendo y el depósito realizado durante julio de 2026 pasará a ser el último previsto por ANSES.

La novedad se conoció luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con las transferencias mensuales. Con ese fallo, desapareció la obligación de sostener los pagos a partir de agosto.

Según la información difundida tras la resolución, la decisión impacta sobre más de 900.000 beneficiarios, quienes dejarán de percibir el monto mensual que recibían a través del programa si no se producen nuevas modificaciones oficiales.

Por qué se termina el pago de Volver al Trabajo

El cambio responde a una decisión de la Justicia que dejó sin efecto la cautelar vigente hasta ahora. Como consecuencia, el Gobierno ya no está obligado a continuar con las acreditaciones mensuales que recibían los participantes del programa.

Desde agosto no se esperan nuevos pagos mientras continúe vigente la resolución judicial (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) confirmó la novedad tras conocerse el fallo y advirtió sobre su alcance. En ese contexto, expresó: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores”, y agregó: “En agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo”.

Cuál será el último pago y qué ocurrirá desde agosto

Con el escenario actual, el depósito correspondiente a julio de 2026 aparece como la última acreditación prevista para quienes integran Volver al Trabajo. Hasta el momento no hubo anuncios oficiales que indiquen un cambio de esa situación.

Por ese motivo, desde agosto no se esperan nuevos pagos mientras continúe vigente la resolución judicial que eliminó la obligación de mantener las transferencias mensuales.

Qué pasa con Acompañamiento Social tras el fallo

A diferencia de Volver al Trabajo, el programa Acompañamiento Social seguirá funcionando bajo las condiciones actuales. Su continuidad está respaldada por la Resolución 90/2026, que fijó una vigencia de 48 meses desde la implementación de los lineamientos aprobados en 2024.

Frente a este escenario, quienes integraban Volver al Trabajo deberán mantenerse atentos a futuras comunicaciones oficiales para conocer si surgen nuevas disposiciones. Mientras tanto, la información disponible indica que el pago de julio representa el cierre del cronograma de depósitos previsto para ese programa.