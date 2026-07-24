Atención beneficiarios del Progresar en agosto 2026: ANSES informa el requisito clave para cobrar las cuotas estímulo de $35.000.

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya conocen cuál será uno de los requisitos centrales para seguir percibiendo la ayuda económica en agosto. La Secretaría de Educación y la ANSES recordaron que quienes integran el programa Progresar Obligatorio deberán acreditar una instancia de formación complementaria para acceder a las cuotas estímulo.

La medida forma parte de la planificación educativa para el segundo semestre de 2026 y busca fortalecer la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. El cumplimiento de esta exigencia será determinante para habilitar el pago adicional de $35.000, previsto para quienes reúnan todas las condiciones establecidas.

Cuál es el requisito que exige ANSES para cobrar el adicional

Las autoridades nacionales informaron que los estudiantes deberán certificar la realización de una actividad de extensión formativa. Esta obligación fue incorporada mediante la Resolución 172/2026 y apunta a complementar la formación escolar con propuestas de aprendizaje adicionales.

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya conocen cuál será uno de los requisitos centrales para seguir percibiendo la ayuda económica (Fuente: archivo).

Estas actividades pueden desarrollarse tanto de manera presencial como virtual y están diseñadas para reforzar los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo.

Cursos de formación.

Talleres educativos.

Seminarios especializados.

Jornadas de capacitación.

Charlas temáticas.

Proyectos y muestras educativas organizadas por organismos municipales, provinciales o nacionales.

Cómo funcionan las actividades de extensión formativa

Desde la Secretaría de Educación explicaron que estos trayectos pedagógicos buscan ampliar la capacitación de los estudiantes y promover nuevas herramientas para su desarrollo académico y personal. La iniciativa forma parte del esquema de acompañamiento previsto para quienes integran el programa Progresar.

El objetivo de esta política es incentivar la continuidad educativa y reconocer el compromiso de los beneficiarios con su formación. Solo quienes acrediten la participación en estas actividades podrán avanzar en el proceso para recibir las cuotas estímulo correspondientes.

La modalidad podrá ser presencial o virtual.

Las propuestas serán organizadas por instituciones educativas y organismos públicos.

La acreditación será necesaria para habilitar el pago adicional previsto por el programa.

La medida alcanza a los beneficiarios del Progresar Obligatorio durante el segundo semestre de 2026.

Así es el esquema de cuotas estímulo de ANSES

Los estudiantes secundarios adjudicados en la primera convocatoria del programa verán un plan de pagos segmentado que combina desembolsos mensuales con incentivos por cumplimiento de metas:

8 cuotas mensuales ordinarias de las cuales los estudiantes perciben de forma directa $28.000 al mes.

2 cuotas estímulo por extensión formativa: $35.000 a quienes acrediten la realización de los talleres o cursos requeridos.

2 cuotas estímulo por rendimiento académico de $35.000 para los alumnos que finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

Los beneficiarios del programa tienen como plazo límite para cargar el comprobante oficial hasta el próximo 30 de noviembre 2026 (Fuente: archivo).

A diferencia de las mensualidades básicas, las cuotas estímulo otorgadas a los titulares de las Becas Progresar se liquidan de forma íntegra al 100%, sin la deducción del 20% habitual.

Cómo subir el certificado a la plataforma oficial de ANSES

Los beneficiarios del programa tienen como plazo límite para cargar el comprobante oficial hasta el próximo 30 de noviembre 2026: