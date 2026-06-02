La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aclaró que un grupo de beneficiarios no accederá al cobro del aguinaldo durante la fecha de pago de junio.

En la misma línea, informó que durante el corriente mes se aplicará el aumento por movilidad de 2,58%, porcentaje derivado de la inflación registrada en abril por el INDEC.

Qué beneficiarios de ANSES no cobran aguinaldo

Con la llegada del sexto mes del año, el cobro de la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC) se convierte en uno de los momentos esperados por millones de argentinos.

La legislación vigente detalla que se trata de un derecho exclusivo para quienes se encuentren dentro del empleo registrado y para los beneficiarios de la seguridad social.

De esta manera, desde ANSES detallan que quedan fuera del cobro del aguinaldo quienes perciban ingresos provenientes de programas de asistencia estatal. Esto sucede porque los subsidios no implican un vínculo laboral registrado ni una contraprestación regulada .

La normativa vigente implica que no percibirán el extra los titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Becas Progresar

Prestación por Desempleo

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

De esta manera, les corresponderá el cobro a los jubilados y pensionados.

Cuánto cobran los jubilados en junio

Mediante la Resolución 139/2026, el organismo informó que la suba será de 2,58%. De esta manera, el haber garantizado en junio será de $ 403.317,99 que será acompañado por el pago del bono de $ 70.000.

A eso se sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo para jubilados, la cual consta del 50% del mejor haber cobrado en los últimos meses.

De esta manera, el monto total ascenderá hasta los $ 675.094,95.

Fechas de pago ANSES para jubilados

El organismo previsional publicó el calendario de pagos para los jubilados.

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la mínima: