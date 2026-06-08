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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de junio 2026. Todas las presytaciones tendrá un aumento del 2,58% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a abril.

Por otro lado, a través del Decreto 399/2026, ANSES confirmó un nuevo pago del bono de $ 70.000 a los jubilados con haberes más bajos, lo que se sumará al aumento correspondiente.

Atención.Llega el primer pago del aguinaldo: confirman depósitos el lunes 8 de junio para todos estos beneficiarios

Cabe señalar también que todos estos grupos serán beneficiarios el mes entrante de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo, que corresponde al 50% de sus haberes.

Las fechas de pago para jubilados

El calendario de pagos empezará esta semana.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio (asumiendo el lunes 15 como feriado/no hábil)
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

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A los haberes se la sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63, en el caso de la mínima) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.

En contraste, los titulares del haber máximo recibirán $ 1.356.974 extra y sus haberes con SAC ascenderán a $ 4.070.922 en junio 2026.