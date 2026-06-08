La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de junio 2026. Todas las presytaciones tendrá un aumento del 2,58% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a abril .

Por otro lado, a través del Decreto 399/2026, ANSES confirmó un nuevo pago del bono de $ 70.000 a los jubilados con haberes más bajos, lo que se sumará al aumento correspondiente.

Cabe señalar también que todos estos grupos serán beneficiarios el mes entrante de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo, que corresponde al 50% de sus haberes.

Las fechas de pago para jubilados

El calendario de pagos empezará esta semana.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio (asumiendo el lunes 15 como feriado/no hábil)

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Aguinaldo para jubilados ANSES: cuánto me corresponde

A los haberes se la sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63, en el caso de la mínima) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.