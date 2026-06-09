Una investigación científica reveló la particular relación entre los dolores de cabeza y el momento del día en el que se manifiestan.

Una investigación científica reveló la particular relación entre los dolores de cabeza y el momento del día en el que se manifiestan.

Los dolores de cabeza constituyen una molestia común que afecta a personas de todas las edades. Desde el dolor agudo detrás de los ojos hasta la incómoda sensación de presión en la sien, estos malestares pueden variar en intensidad y duración.

Conozca lo que opinan los expertos al respecto.

Factores que influyen en los dolores de cabeza: épocas del año en las que sos más susceptible a sufrirlos

Los dolores de cabeza son más propensos a aparecer durante la primavera y el otoño. Esto se debe a que su patrón circadiano de ataques alcanza su punto máximo desde las últimas horas de la noche hasta las primeras de la mañana.

Una investigación publicada en Neurology, la prestigiosa revista de la Academia Estadounidense de Neurología, reveló que tanto el momento del día como el periodo del año están vinculados con la ocurrencia de estos dolores de cabeza.

Dos de los trastornos de dolores de cabeza más comunes son la cefalea y la migraña, que muestran una relación estrecha con lo que transcurre durante las 24 horas de un día en el cuerpo humano, conocido como ritmo circadiano.

Muchas veces, los dolores de cabeza pueden atribuirse a factores como el estrés, la falta de sueño, la tensión muscular o incluso la ingesta de ciertos alimentos o bebidas.

Además, la investigación identificó una asociación genética entre la cefalea y los genes circadianos principales, junto con cambios en los niveles de cortisol y melatonina.

Una investigación encontró un vínculo entre el momento del día cuando aparecen y el tratamiento que necesitan.

La relación entre los patrones circadianos y los dolores de cabeza en personas con migrañas

Los dolores de cabeza exhiben un patrón circadiano notable, con ataques concentrados en momentos específicos del día: