En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 25 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 25 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3299 - Hermano

Te puede interesar

Pocos lo conocen: para qué son sirven los números rojos de la cinta métrica y por qué existen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio

 1°3299 11°7552
 0207  12°0398
 3°0649 13°1517 
 3756  14°1842 
 9510  15°9655 
 6°9138  16°0452
 4066  17°1713 
 0160  18°3257 
 8324  19°1337 
 10°2447 20°8148 

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con detergente y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con Hermano suele señalar lazos, apoyo y la necesidad de diálogo o reconciliación en el ámbito familiar.

También refleja partes de ti: competencia, celos o protección, invitando a equilibrar emociones y límites personales.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Orgullo nacional: esta localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026