La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 25 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 25 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3299 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio

1° 3299 11° 7552 2° 0207 12° 0398 3° 0649 13° 1517 4° 3756 14° 1842 5° 9510 15° 9655 6° 9138 16° 0452 7° 4066 17° 1713 8° 0160 18° 3257 9° 8324 19° 1337 10° 2447 20° 8148

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con Hermano suele señalar lazos, apoyo y la necesidad de diálogo o reconciliación en el ámbito familiar.

También refleja partes de ti: competencia, celos o protección, invitando a equilibrar emociones y límites personales.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.