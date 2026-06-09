Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas, ráfagas de viento y tormenta eléctrica: cuáles son las zonas en alerta Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de severas tormentas para este martes 9 de junio en diferentes puntos del país.

Según indicó el SMN, se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla por lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y una fuerte presencia de actividad eléctrica.

Por su parte, las provincias principalmente afectadas son Neuquén y Mendoza en la región cordillerana.

Dónde rige la alerta por tormentas

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las tormentas se darán en las siguientes zonas:

Neuquén : Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé.

Mendoza: Cordillera de Malargüe, Cordillera de San Rafael.

Asimismo, el SMN expresó que en las zonas más elevadas, hay precipitaciones por caída de nieve.

En tanto, la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente durante toda la jornada de este martes, con la posibilidad de extenderse hacía el resto de la semana.

Qué es una alerta amarilla y qué riesgos tiene

El sistema de alerta temprana que emite el Servicio Meteorológico Nacional se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos que pudieran afectar a los habitantes de las zonas en las que rigen dichas advertencias.

Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas, ráfagas de viento y tormenta eléctrica: cuáles son las zonas en alerta Fuente: Archivo

En este sentido, la alerta meteorológica amarilla por tormentas indica que pueden darse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Por tal motivo, es importante prestarle atención a las alertas que emite el SMN para tomar las medidas de prevención necesarias.

El significado de cada alerta