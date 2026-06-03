ANSES retrasa el pago de los haberes y el aguinaldo a jubilados y pensionados en junio: qué día cobran Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pagará a los jubilados aguinaldo junto con los haberes correspondientes del mes de junio. No obstante, se aplicará una modificación en el calendario de pagos.

Qué cambia del calendario de pagos de ANSES

Tal como se hace habitualmente, la ANSES pagará los haberes jubilatorios según la terminación del número de DNI y el primer día de cobro será el lunes 8 de junio para los finalizados en 0.

Sin embargo, aquellos que terminan en número 5 no percibirán los ingresos el día lunes 15 de junio por el feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

ANSES retrasa el pago de los haberes y el aguinaldo a jubilados y pensionados en junio: qué día cobran Fuente: Archivo

En tanto, y por consiguiente, los pagos se retomarán el martes 16 de junio y se extenderán hasta el lunes 22 del sexto mes del año.

Cuánto cobrarán los jubilados

Jubilación mínima: $ 403.317,99.

Bono extraordinario: $ 70.000.

Medio aguinaldo: $ 201.658,99.

Total a cobrar en junio: $ 674.976,99.

ANSES: cuándo cobran los jubilados en junio

El calendario de pagos de ANSES para el mes de junio quedó conformado de la siguiente manera y los haberes se pagarán bajo este cronograma:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan el mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Titulares de PNC (Pensiones No Constributivas)