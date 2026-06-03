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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pagará a los jubilados aguinaldo junto con los haberes correspondientes del mes de junio. No obstante, se aplicará una modificación en el calendario de pagos.
Qué cambia del calendario de pagos de ANSES
Tal como se hace habitualmente, la ANSES pagará los haberes jubilatorios según la terminación del número de DNI y el primer día de cobro será el lunes 8 de junio para los finalizados en 0.
Sin embargo, aquellos que terminan en número 5 no percibirán los ingresos el día lunes 15 de junio por el feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
En tanto, y por consiguiente, los pagos se retomarán el martes 16 de junio y se extenderán hasta el lunes 22 del sexto mes del año.
Cuánto cobrarán los jubilados
- Jubilación mínima: $ 403.317,99.
- Bono extraordinario: $ 70.000.
- Medio aguinaldo: $ 201.658,99.
- Total a cobrar en junio: $ 674.976,99.
ANSES: cuándo cobran los jubilados en junio
El calendario de pagos de ANSES para el mes de junio quedó conformado de la siguiente manera y los haberes se pagarán bajo este cronograma:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados que superan el mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
Titulares de PNC (Pensiones No Constributivas)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio