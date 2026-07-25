En los últimos días, el escenario económico sumó un nuevo foco de atención a raíz de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien insinuó la posibilidad de que el tipo de cambio alcance la zona de los $ 1700 a $ 1800 en los próximos meses. Sus palabras generaron un ruido inmediato en las pantallas financieras y reavivaron las especulaciones sobre la estabilidad del esquema cambiario.

En ese sentido, el economista Daniel Artana analizó el contexto macroeconómico en diálogo con el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre. En su lectura, Artana le bajó el tono a la polémica y aclaró la dinámica real que sigue el tipo de cambio y la inflación.

¿Qué hay detrás del dólar a $ 1800?

Al ser consultado sobre los dichos de Ravier y la viabilidad de que la divisa alcance dicho valor, Artana fue categórico al encuadrar la cifra dentro de las variables previstas por los analistas:

“El tipo de cambio flota dentro de una banda, el 1700-1800 está dentro de la banda, así que perfectamente puede ocurrir. De hecho, de acá a 12 meses es el pronóstico del REM”. Daniel Artana, economista jefe de FIEL.

En ese sentido, explicó que el valor mencionado por el vocero no representa un salto abrupto, sino un recorrido esperado dentro de las reglas de juego. Según indicó, la flotación dentro de los límites establecidos permite que la divisa acompañe el ritmo de los precios sin generar descalabros en la macroeconomía, alineándose con las proyecciones que el mercado proyecta a un año de plazo a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Aclaración sobre los plazos y tranquilidad para el mercado

Para Artana, el ruido generado obedeció más a una falla de comunicación en los plazos que a un riesgo latente de devaluación brusca.

“Vivimos en una economía que tiene una inflación de 2% por mes, el tipo de cambio no se va a quedar en $ 1500 para siempre. Si se deprecia igual o menos que la inflación, el tipo de cambio perdió. Lo dijo (sobre Ravier) de una manera que daba la sensación de que los próximos meses pueden ser los próximos dos, y si te mete 20% en dos meses te genera un ruido. Eso no va a ocurrir”, llevó tranquilidad.

En esa línea, destacó que las variables operativas no dan señales de alarma ” e hizo hincapié en que “el Banco Central sigue comprando dólares , con lo cual demuestra que no le preocupa, y a mí tampoco me preocupa”. Además, descartó que la suba del riesgo país tenga relación con los dichos de Ravier y más bien lo vinculó con el conflicto en Medio Oriente.

El economista Daniel Artana analizó el panorama cambiario, las proyecciones de precios y llevó tranquilidad al mercado. Foto: El Cronista.

Inflación: la cifra que monitorea el mercado

Respecto de la evolución del índice de precios para el mes de julio, el economista advirtió sobre el peso de los factores de temporada, aunque señaló que lo indispensable es no perder de vista el recorrido general:

“Julio es un mes que tiene estacionalidad alta por el tema de vacaciones y otras cuestiones. Va a estar más o menos parecida al mes anterior”, anticipó.

Más allá del dato puntual de cada mes, Artana enfatizó la importancia de evaluar el indicador sin la ansiedad de la coyuntura inmediata.