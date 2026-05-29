ARCA lo confirma | Cuánto subirán las cuotas del monotributo en junio y qué categoría tendrá que pagar más Fuente: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores actualizados del monotributo que comenzarán a regir desde junio de 2026.

La modificación aplicada por ARCA alcanza tanto a las cuotas mensuales como a los límites de facturación anual permitidos dentro del régimen simplificado.

La actualización impactará en millones de contribuyentes inscriptos en el sistema, tanto prestadores de servicios como comerciantes dedicados a la venta de bienes.

Cuánto habrá que pagar de Monotributo en junio

Con el pago del Monotributo, se contemplan el impuesto integrado. el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la cobertura de obra social.

En el mes de junio, los contribuyentes adheridos al Monotributo deberán pagar el siguiente importe, según la categoría en la que estén inscriptos y si emiten facturas como venta de productos y prestación de servicios.

ARCA lo confirma | Cuánto subirán las cuotas del monotributo en junio y qué categoría tendrá que pagar más Fuente: Archivo

Los montos actualizados del Monotributo

Categoría A: $42.386,74.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: servicios $ 56.501,85 y bienes $ 55.227,06.

Categoría D: servicios $ 72.414,10 y bienes $ 70.661,26.

Categoría E: servicios $ 102.537,97 y bienes $ 92.658,35.

Categoría F: servicios: $ 129.045,32 y bienes $ 111.198,27.

Categoría G: servicios $ 197.108,23 y bienes $ 135.918,34.

Categoría H: servicios $ 447.346,93 y bienes $ 272.063,40.

Categoría I: servicios $ 824.802,26 y bienes $ 406.512,05.

Categoría J: servicios $ 999.007,65 y bienes $ 497.059,41.

Categoría K: servicios $ 1.381.687,90 y bienes $ 600.879,51.

Cómo quedaron los límites de facturación anual del Monotributo

Además de las cuotas del Monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detalló cuáles son los topes de facturación anual para las categorías.