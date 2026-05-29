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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores actualizados del monotributo que comenzarán a regir desde junio de 2026.
La modificación aplicada por ARCA alcanza tanto a las cuotas mensuales como a los límites de facturación anual permitidos dentro del régimen simplificado.
La actualización impactará en millones de contribuyentes inscriptos en el sistema, tanto prestadores de servicios como comerciantes dedicados a la venta de bienes.
Cuánto habrá que pagar de Monotributo en junio
Con el pago del Monotributo, se contemplan el impuesto integrado. el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la cobertura de obra social.
En el mes de junio, los contribuyentes adheridos al Monotributo deberán pagar el siguiente importe, según la categoría en la que estén inscriptos y si emiten facturas como venta de productos y prestación de servicios.
Los montos actualizados del Monotributo
- Categoría A: $42.386,74.
- Categoría B: $48.250,78.
- Categoría C: servicios $ 56.501,85 y bienes $ 55.227,06.
- Categoría D: servicios $ 72.414,10 y bienes $ 70.661,26.
- Categoría E: servicios $ 102.537,97 y bienes $ 92.658,35.
- Categoría F: servicios: $ 129.045,32 y bienes $ 111.198,27.
- Categoría G: servicios $ 197.108,23 y bienes $ 135.918,34.
- Categoría H: servicios $ 447.346,93 y bienes $ 272.063,40.
- Categoría I: servicios $ 824.802,26 y bienes $ 406.512,05.
- Categoría J: servicios $ 999.007,65 y bienes $ 497.059,41.
- Categoría K: servicios $ 1.381.687,90 y bienes $ 600.879,51.
Cómo quedaron los límites de facturación anual del Monotributo
Además de las cuotas del Monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detalló cuáles son los topes de facturación anual para las categorías.
- Categoría A: hasta $ 10.277.988,13
- Categoría B: hasta $ 15.058.447,71
- Categoría C: hasta $ 21.113.696,52
- Categoría D: hasta $ 26.212.853,42
- Categoría E: hasta $ 30.833.964,37
- Categoría F: hasta $ 38.642.048,36
- Categoría G: hasta $ 46.211.109,37
- Categoría H: hasta $ 70.113.407,33
- Categoría I: hasta $ 78.479.211,62
- Categoría J: hasta $ 89.872.640,30
- Categoría K: hasta $ 108.357.084,05