Milei suma tres escalas para respaldar a la derecha en la región: primera parada, Brasil

El presidente Javier Milei respaldó este sábado la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, a quien describió como “la persona que puede parar a Lula”.

“Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en vos, Flávio, para poder parar a la basura socialista!”, dijo el mandatario argentino en la ceremonia en la que se oficializó la candidatura del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Milei cargó duramente contra Lula, a quien acusó de “diseminar el comunismo” por América Latina a través del Foro de São Paulo junto con el fallecido líder cubano Fidel Castro.

“¡No se dejen robar el futuro!“, exclamó ante los cientos de militantes bolsonaristas que se reunieron en un pabellón del estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, para la proclamación de Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal (PL).

Milei, quien durante su discurso, que llevó escrito, se refirió varias veces a los progresistas como “zurdos de mierda”, también atacó a Lula por no hacer el “ajuste fiscal” que Brasil demanda, según él.

“El despilfarro se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre” , indicó.

Argentine President Javier Milei speaks next to Brazilian Senator Flavio Bolsonaro, who is to be announced as candidate for Brazil's presidential elections, during the national convention of the Liberal Party (PL) in Sao Paulo, Brazil, July 25, 2026. REUTERS/Jean Carniel Fuente: REUTERS Jean Carniel

Milei aludió así al “riesgo Lula” que representa a su juicio su homólogo brasileño en el mercado financiero y, en este sentido, definió a Flávio Bolsonaro, hijo de su “gran amigo” Jair Bolsonaro, condenado y preso por golpismo, como “la voz de la mayoría silenciosa” capaz de hacerle frente.

“Hoy el socialismo está siendo erradicado en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y esperamos que en octubre lo sea en Brasil”, manifestó.

“Otras naciones están despertando, pero esta ideología se aferra a Brasil” de mano de “uno de sus promotores más longevos”, añadió en otra alusión a Lula.

Fuente: EFE Isaac Fontana

Milei también criticó de forma implícita al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del juicio que llevó a Jair Bolsonaro a ser condenado a 27 años de cárcel por orquestar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

De Moraes prohibió que Bolsonaro (presidente de Brasil entre 2019 y 2022), actualmente en prisión domiciliaria, recibiera la visita de Milei en su casa de Brasilia, donde cumple condena.

Milei se refirió a De Moraes como “la basura calva” que no le ha permitido visitar a su “amigo”, a quien considera “injustamente encarcelado”, y recordó que Lula “se cansó” de recibir visitas cuando estuvo preso por procesos de corrupción que luego fueron anulados en la Justicia.

“Estimado Jair, te abrazo a la distancia. Nos volveremos a dar un abrazo” , prometió el presidente argentino.

La jornada comenzó por la mañana con un encuentro institucional en el Palacio dos Bandeirantes, donde el jefe de Estado argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

Durante la ceremonia, en la que llamó la atención el despliegue de una alfombra azul en lugar de la tradicional roja, Milei fue condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado paulista.

De las actividades oficiales también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente local, Ricardo Nunes, previo a una reunión de trabajo de la que se sumó el propio Flávio Bolsonaro.

Posteriormente, la agenda del mandatario contempló su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), con sede en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde tenía previsto un discurso en el marco de la oficialización de la postulación presidencial del senador opositor de cara a los comicios de octubre.

En su encuentro con el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, Milei expresó: “Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.