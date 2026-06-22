Milei conduce una alianza amplia desde el punto político-ideológico: su propio partido (La Libertad Avanza), el PRO, la mayoría del radicalismo y partidos menores como el MID. Pero no se ha constituido formalmente un interbloque entre ellos y se mantienen independientes. Esto hace que cada proyecto, para ser aprobado en el Congreso, necesite múltiples negociaciones.

Estas se realizan grupo por grupo y, a veces, incluso de diputado en diputado. La influencia de los gobernadores existe sobre ellos, pero es más débil que la que tiene lugar en el Senado, cuya relación con los mandatarios provinciales es más fuerte y efectiva.

Eso hace que esta sea la Cámara más relevante para buscar acuerdos parlamentarios. Por esta razón, el caso Adorni empieza a ser tratado en la Cámara Alta y no en la Baja. Es que ella da mayor margen de negociación en la Casa Rosada. Las conversaciones se realizan intensamente y tienen como protagonistas a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y en un segundo lugar, interviniendo e incluso confrontando, con acciones individuales de Santiago Caputo.

Probablemente Milei se encuentre en el exterior cuando se defina el tema de Adorni. La negociación del Ejecutivo con los gobernadores ha sido intensa en los últimos días y el Presidente logró que se postergue una destitución de su Jefe de Gabinete, cuya imagen pública es claramente negativa. En los sondeos publicados, aproximadamente el 90% tiene una imagen negativa de Adorni.

Según las encuestas, Adorni registra una imagen negativa cercana al 90%. Diputados

En el Senado -donde se tratará inicialmente- el caso Adorni, al tener que informar mensualmente sobre la gestión de gobierno como lo establece la Constitución Nacional, el gobierno tiene que lograr que la moción de censura que inicie su destitución no alcance el apoyo de dos tercios de los senadores, y eso parece hoy incierto.

Pero eso finalmente no se dio: la Casa Rosada, con una Patricia Bullrich más “colaborativa”, ha logrado postergar la declaración de Adorni en el Senado para el 2 de julio. Respecto a los gobernadores “negociadores”, preparan nuevos reclamos para seguir postergando su definición política en el caso.

Infraestructura, distribución de ATN y otros aportes discrecionales del Ejecutivo a las provincias, son los temas sobre los cuales giran las negociaciones. Las últimas concesiones fueron realizadas a tres provincias que pueden ser consideradas “aliadas” del gobierno nacional: Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy.

Independientemente de lo que ocurra el 2 de julio, si Adorni es finalmente destituido, la interpretación del Gobierno es que el Ejecutivo puede volver a nombrarlo. Es que no hay una sanción constitucional explícita que no lo permita. Esto indica que el conflicto político podría prolongarse de acuerdo a la personalidad política de Javier Milei, que lo lleva a mantener los conflictos por todo el tiempo posible, sin medir el costo político que ello implique.

Su intención es clara: mantenerlo hasta que haya una decisión judicial definitiva, lo cual implica un plazo que supera su mandato actual. Es una estrategia riesgosa porque puede prolongar el costo político que hoy genera Adorni.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada intenta suspender las PASO. Para ello también necesita una ley del Congreso que no le está resultando fácil obtener a las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli. En este caso, el proyecto tendría que entrar por la Cámara Baja. La negociación en esta es más compleja. Requiere múltiples tratativas y no sólo con media docena de gobernadores. Esto hace que sea más difícil e incierto articular una mayoría en esta Cámara.

Otros proyectos importantes pueden ser aprobados, como sucedió con el “Super RIGI”, decisivo para la política tendiente a promover inversiones en sectores clave, como la energía y la minería.

Pero el campo político específico es más complejo. Se pone en evidencia también con el acuerdo para designar a los jueces y fiscales federales, que son casi un millar de los cuales se han resuelto menos de cien. La Casa Rosada ha decidido modificar el reglamento que tiene el apoyo judicial y parlamentario, que exige una revisión completa de los antecedentes de los candidatos. El Ejecutivo ha reducido el alcance de esta revisión. Ello implica disminuir el alcance de las atribuciones de los otros dos poderes.

Si bien los números en el campo social no son favorables al Gobierno -durante la gestión de Milei se han perdido más de doscientos mil puestos de trabajo registrado- y los últimos datos del INDEC sobre consumo siguen señalando una baja, la crítica y la resistencia están desarticuladas. La CGT discutió realizar un quinto paro general contra el gobierno de Milei, pero la ineficacia de los cuatro anteriores desalentó a sus promotores.

Las organizaciones de Derechos Humanos trataron de realizar una movilización por la muerte de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, “Taty” Almeida, pero su hijo desapareció en junio de 1975, en plena democracia del gobierno peronista, y eso debilitó el uso político del caso.

Al mismo tiempo, el gobierno de Milei favorece y promueve su alianza con el sector tecnológico estadounidense. Las empresas de Peter Thiel han firmado un amplio acuerdo con el Ministerio de Defensa y preparan otro con el de Capital Humano.

Simultáneamente, la empresa más conocida de Elon Musk, la automotriz Tesla, ha firmado con YPF otro acuerdo para establecer una cadena de abastecimiento energético para autos eléctricos en Argentina. A su vez, la salida de SpaceX al mercado tuvo alta compra en nuestro país.

En los próximos días, Milei realizará su decimoctava visita a Estados Unidos y la quinta a Europa de su gestión. En dos años y medio no ha visitado Asia, África ni Oceanía, aunque en dichos continentes habita el 80% de la población mundial.

Pero avanza la posibilidad de que el Papa visite Argentina el próximo mes de noviembre, en línea con la visita que ya tiene comprometida oficialmente a Uruguay, un hecho que seguramente, en el contexto de crisis actual, el gobierno intentará aprovechar políticamente.