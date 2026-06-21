La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial tomó a más de uno desprevenido. Algunos dicen que incluso a él. “ No creo que lo supiera de antemano ”, deslizó por lo bajo un referente del espacio con buen vínculo con el círculo del todavía diputado libertario por La Pampa.

Se refería al sorpresivo anuncio que salió de la reunión entre el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el viernes en Olivos. Hasta el tuit en cuestión, todos le bajaban el tono a las expectativas y reducían el encuentro a un desayuno laboral de viernes.

Más de un interlocutor libertario se mostró igual de sorprendido por la movida. No tanto por el nombre, que ya había circulado hace un tiempo como alternativa para el puesto junto al de Lilia Lemoine y algún que otro periodista, sino por el timing.

Todos coincidieron en que la elección no destraba la situación política del Gobierno. Mucho menos en una semana en la que puede definirse si Adorni deberá enfrentar una prueba de fuego inédita para un jefe de Gabinete en Argentina y el Gobierno no tiene certezas de poder frenarla esta vez.

El cambio de voz tampoco alcanza para ordenar el ruido. Esa es la primera lectura que recorre los pasillos del oficialismo y los bloques aliados. Ravier podrá aportar una impronta distinta, más doctrinaria, más económica y menos reactiva, pero llega a un campo minado. El Gobierno necesita relanzar relato, recuperar iniciativa y volver a hablar de cambios posibles. Sin embargo, la crisis alrededor de Adorni sigue marcando los tiempos del Congreso, la interna oficialista y las conversaciones con los gobernadores.

Presidencia

Hacia adelante, es una incógnita cómo se desempeñará el Congreso en lo que urge para el Ejecutivo. De la batería de proyectos y medias sanciones que circulan, ya hay en Casa Rosada una lista corta: lo que importa y lo imprescindible. El resto puede esperar. O, al menos, eso dicen quienes hoy administran expectativas en un Gobierno que ya no mide el calendario con la misma confianza con la que salió de las sesiones extraordinarias.

La meta del Mundial quedó obsoleta. El intríngulis que significó el caso Adorni desde marzo a esta parte bloqueó los planes legislativos después de una performance sobresaliente en extraordinarias, cuando el Gobierno celebró el Presupuesto, con mínimos cambios; la ley de Inocencia Fiscal, que ahora busca reescribir pero que la oposición amenaza con trabar con sus propias modificaciones; y la Reforma Laboral.

Así y todo, en la Casa Rosada no se resignan a una parálisis absoluta en el Congreso. Corren el límite de las expectativas electorales de 2027 un trimestre más, hasta el meridiano de la segunda mitad del año, dentro del cual necesitan dar curso a cuatro temas concretos. Las conversaciones con los gobernadores aliados se concentran ahora en torno a esos puntos que no pueden postergarse por razones prácticas y políticas.

Del lado de las provincias, los pedidos giran siempre sobre el mismo eje: fondos, obra pública, alguna garantía de crédito en organismos multilaterales y hasta jueces federales con peso electoral, que también entran en la conversación. A cambio, el Gobierno les pide que acompañen las leyes con fecha de vencimiento: el acuerdo con los holdouts , que requiere luz verde antes de fin de mes; la ley de Propiedad Privada; y el Súper RIGI.

Son iniciativas que persiguen un propósito común: cerrar ecuaciones y dudas abiertas con la Argentina en el exterior, y atraer nuevas inversiones en las áreas que el Gobierno eligió priorizar por encima de otras: minerales, energía e inteligencia artificial.

Hacia adentro, aparece un cuarto pedido imposible de demorar, distinto del resto porque atiende al frente político interno: la reforma política. Tampoco allí guardan ya tantas pretensiones. La reforma electoral y partidaria que pretende el oficialismo abre más de un capítulo de negociación.

El resto del temario —Etiquetado, Lobby, Hojarasca, Etiquetado y otras iniciativas del pelotón— puede esperar, sostienen cerca de la mesa de decisión.

“ Nosotros estamos notando que algunas cosas que el Presidente marcó en su momento, acerca de la dificultad en los primeros meses y un repunte a partir del segundo trimestre están ocurriendo. De a poco los números de algunas provincias mejoran, sube la coparticipación ”, comenta una fuente del ecosistema federal. Por supuesto, hay excepciones.

Fundación Pensar

Una encuesta de Casa Tres, incluida en el último informe de la Fundación Pensar -de cuño marista- bajo el sugerente título de “Atrápame si puedes”, muestra un diferencial en el capital político del Gobierno: el índice de confianza del consumidor de la UTDT registra números más altos en el interior que en el AMBA. Llevado a la imagen de la gestión presidencial, la positividad suma 10 puntos de diferencia a favor.

Ese dato explica una parte del cálculo oficial. En la Casa Rosada creen que todavía hay territorio para recomponer acuerdos con gobernadores y que el interior ofrece una base de sustentación más flexible que el conurbano político y mediático. Pero esa lectura convive con un problema que no se disuelve: el caso Adorni contaminó la conversación con los aliados justo cuando el Gobierno necesita que la agenda legislativa vuelva a moverse.

El pago a los holdouts es quizás la iniciativa que llega con el envión más fuerte hacia el dictamen en Diputados. También el Súper RIGI alcanzó las firmas en comisión y está listo para llegar al recinto. En la cámara vecina, los cambios al régimen de Propiedad Privada siguen tensando la relación con provincias, Iglesia y otros sectores que miran con desconfianza la iniciativa de Federico Sturzenegger.

Todo ello va atado a la situación del jefe de Gabinete y a la posibilidad de que avance o no esta semana la moción de censura. La llamada “doctrina Bullrich”, que interpretaba el artículo 101 como uno operativo, atado a la definición de mayoría absoluta en el recinto y sin necesidad de emplazar comisiones, aceleraba peligrosamente los tiempos para el ministro coordinador. En Diputados apuestan por el camino largo y podrían imponer su criterio.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria en la que se resolvió levantar la sesión del Senado la semana pasada, ya habían fijado fecha para interpelarlo el 2 de julio, cuando el jefe de Gabinete se había comprometido a asistir para brindar su informe. Si la Argentina termina segunda en su grupo, jugará en esa jornada su pase a octavos. Si clasifica primera, lo hará al día siguiente. Como sea, el Mundial sigue marcando los tiempos de la política.

“ Patricia quiere ponerle punto final a este tema. Mientras, presiona para seguir adelante con el resto de la agenda ”, sugiere un intérprete de los movimientos de la jefa de los senadores de LLA. Con todo —como siempre— recalcan que la legisladora no prevé correrse un paso de los márgenes violetas y sigue viendo su futuro político dentro de este esquema, contra los rumores que la muestran en tanteos con el PRO. “ Imposible ”, remarcan, aunque la historia prueba que ninguna puerta se cierra del todo en la política argentina.

La visita de Karina Milei y su mano derecha en la Ciudad, Pilar Ramírez, al cumpleaños de la senadora hace una semana las mostró conversando de forma amena durante casi 40 minutos, en una ronda de participantes contados. Un dato: “El Jefe” prefirió asistir al evento cuando era el turno de los familiares y los más cercanos de Bullrich, y no durante la primera parte reservada a la política.

El Cronista

La escena condensó una tensión que atraviesa al oficialismo. Todos necesitan mostrar alineamiento, pero nadie quiere quedar pegado de más al problema que no se resuelve. A todos les incomoda el tema Adorni, incluso al propio Adorni, que no quería sacarse la foto del cumpleaños de Bullrich en la Mesa Política de la semana pasada. Se resignó ante la orden de Karina.

Algo parecido le ocurrió a más de un miembro del Gabinete que este sábado aceptó la invitación de Protocolo para concurrir a Rosario: “ ¿Y qué vas a hacer…?” , se lamentaba más de uno en las horas previas ante la consulta de este medio. La misma oficina sentó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a metros de la cúpula ejecutiva.

Un clima semejante se vive entre quienes hacen cálculos para bloquear la moción de censura cuando lo plantean a gobernadores y aliados en el Congreso. Saben que, esta vez, la bala política podría entrar más temprano que tarde. En particular si la Justicia sigue esmerilando al jefe de Gabinete como desde hace meses. Algunas versiones en Comodoro Py indicaban que el rango de la pesquisa podría ampliarse en torno al patrimonio de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, y su propio entorno familiar.

En ese tablero, el ascenso de Ravier también tiene derivaciones parlamentarias. Empodera a Bullrich, que puede sumar un diputado más de su riñón si el pampeano por adopción —nació en CABA y vivió hasta los 30 años en Hurlingham— renuncia a su banca. LLA no puede prescindir de ningún escaño.

A diferencia de su tío vinculado al menemismo, Martín Matzkin hizo carrera en el PRO y saltó de los tribunales patagónicos al Ejecutivo durante el gobierno de Cambiemos. Ahora se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad.

Gracias Dan! Abrazo liberal libertario! https://t.co/JZAIbPNtzr — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 20, 2026

De Ravier se espera que pueda rearticular el relato del oficialismo con una impronta distinta. Graduado de la UBA y discípulo de dos referentes del mileísmo, Alberto Benegas Lynch (h) y Jesús Huerta de Soto, el economista no se libró en el pasado de la furia de Milei en redes, como tantos otros economistas. Hoy pasa a ser un dato casi anecdótico. Hace tiempo que hicieron tabula rasa.

Resta definir desde qué rol institucional asumirá la función. En la interna libertaria, el consenso en las horas siguientes fue ubicarlo a equidistancia de los vértices del Triángulo, aunque su afiliación a la Fundación Faro lo acercaba de forma natural a las órbitas de Santiago Caputo. Eso llevó a que abundaran las lecturas sobre un rebalanceo quirúrgico de Milei al apartar del histórico rol de la vocería al karinismo más puro.