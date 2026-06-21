El campo minado para el Gobierno y la nueva “lista corta” de reformas en tiempo de descuento
La llegada del economista Adrián Ravier como portavoz sorprendió dentro de La Libertad Avanza. Desde la Rosada apuestan a extender el horizonte de negociación en el Congreso ante el desafío inédito que puede enfrentar Adorni. Las leyes impostergables y las que pueden quedar en el banco en este escenario
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 21 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.