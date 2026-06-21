Milei tapó insultos a Adorni y la orden a ministros por Villarruel

Javier Milei reapareció públicamente tras 10 días, en medio de la crisis por su jefe de Gabinete. Llegó al acto por el Día de la Bandera y se dio un abrazo con el gobernador Maximiliano Pullaro y, entre sonrisas, le reclamó libros que le había prometido sobre el Brigadier General Estanislao López, un prócer provincial.

Se montó un operativo con una doble finalidad: que la comitiva presidencial no se cruce con Victoria Villarruel y garantizar que Manuel Adorni no sea sometido al escarnio popular . Ambos objetivos se lograron, con algún que otro sobresalto.

En el desarrollo de su discurso hubo dos momentos que se evidenciaron insultos al exvocero, a lo cual reaccionó un grupo de libertarios, que gritaron “Presidente, Presidente” para tapar el abucheo. El jefe de Estado se percató y agradeció los halagos, cuando en realidad solo buscaban invisibilizar la hostilidad. “Estuvo vivo Javier, se dio cuenta de los insultos y pidió que no lo elogien porque el distinguido era Belgrano, salió bien” , afirmaba a El Cronista un funcionario, sentado en el sector preferencial.

Hubo dos claras coordenadas a los ministros. Mostrarse cerca del expanelista y omitir cualquier tipo de saludo o cruce con la titular del Senado. Tenían prohibido acercarse, ni mirarla. Cumplieron. “Una falta de respeto, estamos acostumbrados”, enfatizaron del entorno de la vicepresidenta, que le escatiman hasta la cobertura satelital de Starlink, que poseen los vehículos oficiales de cualquier ministro.

Milei recluido, decisión sorpresiva y el futuro del exvocero

El presidente necesitó aislarse varios días en Olivos para redefinir cómo seguirá su defensa del jefe de Gabinete. Mantuvo diálogo con ministros, muchos de los cuales prefirieron comunicarse con él por WhatsApp por temor a roces presenciales innecesarios, algo habitual en tiempos de encrucijadas.

Con los pocos que se le animaron a hablar de la parálisis comunicacional y de gestión a causa del escándalo que atraviesa su exportavoz, hubo coincidencia que “se desperdiciaron decenas de anuncios económicos espectaculares que quedaron obstaculizados por el caso Adorni”.

“Él siempre entendió eso, estaba molesto porque no se reconocían grandes medidas económicas, evidentemente ahora le encontró esta vuelta”, manifestó uno de los miembros del gabinete, que consultó este medio.

Tras una extensa reunión con Adorni el viernes, optó por Adrián Ravier, un diputado y economista, de la escuela austriaca. Fue una sorpresa para todo el Gobierno, que tomó conocimiento de la elección durante el cónclave en la residencia oficial. A pesar de los interesados esfuerzos de adjudicarse la afinidad del sucesor del expanelista, ningún bando pudo probar influencias sobre el “León” ni tampoco acreditaron una sobrada amistad con el pampeano, por adopción.

Se trató de un legislador de un marcado perfil bajo , que apenas asomó a los medios semanas atrás para recalcar las estadísticas favorables para el Ejecutivo. La noticia impactó a los propios pares del bloque. “En las reuniones entre nosotros no hablaba, siempre fue muy reservado. Aunque siempre lo vimos muy preparado en conceptos económicos”, consignaron tres compañeros de bancada.

X (@AdrianRavier)

En cuanto al futuro del excolumnista, hay buenas y malas perspectivas. La justicia recaba más información del celular del contratista Matías Tabar y encuentra más operaciones de su secretaria, Gisela Kocsis, mediante la compra de electrodomésticos, muebles para la cocina y el living de su casa en Indio Cua y aseguran nuevos gastos sin justificar.

Pero el dato alentador para el contador es que sus negociadores creen haber desactivado la sesión del martes para interpelarlo en Diputados y confían en que no habrá número suficiente para la moción de censura en el Senado, aunque dependerá de la performance en vivo del ministro coordinador en pleno recinto. Mientras no exista un desplazamiento desde el parlamento, Milei no piensa en su salida y solo lo evaluará si es procesado en la causa por enriquecimiento ilícito, tal como adelantó El Cronista.

Custodios, candidatos y tensión por La Scaloneta

Finalmente, el amigo de Manuel Adorni no pudo conducir programas por el mundial en los medios públicos, tal como se pensó hasta marzo, momento que se conoció el viaje del jefe de Gabinete en jet privado a Punta del Este. Sin embargo, s urgieron otras personalidades para engalanar las transmisiones a cargo de la Secretaría de Medios.

Pasaron varios relatores por la Casa Rosada durante los últimos meses en las dos facciones que se disputan el poder. Algunos adujeron que solo fueron “a buscar información”. Otros pisaron los despachos para ser concejales y eventualmente intendentes, como el caso de Daniel Mollo, flamante relator de Radio Nacional, quien visitó en reiteradas veces la misteriosa oficina de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina.

NA

En los últimos días se vivieron momentos de máxima tensión en la TV Pública y en Radio Nacional, a partir del recrudecimiento del reclamo salarial de los estatales. Ante el riesgo concreto de que se interrumpan las transmisiones de la Selección, la orden del primer piso de Balcarce 50 fue disponer un despliegue de efectivos de seguridad para bloquear cualquier iniciativa sindical. Hasta intervino el Ministerio de Desregulación, que comanda “El Coloso” para reencauzar las negociaciones.

Se vienen paros de cuatro horas por turno y ollas populares que pondrán en peligro las emisiones. Lo importante es que las tandas se respeten y se eviten peleas en los pasillos, como casi ocurrió en el debut de la “Albiceleste”.