Doble operativo en Rosario, nuevo vocero y tensión por la Scaloneta
En su reaparición pública, Milei montó un operativo para evitar un cruce con Villarruel y contener los abucheos a Adorni. Mientras define cómo sostener a su jefe de Gabinete, sorprendió con la elección de un nuevo vocero y enfrenta un conflicto que amenaza las transmisiones de la Selección.
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