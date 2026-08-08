A la hora de buscar soluciones para el hogar, las alternativas naturales son la primera opción para evitar el uso de productos químicos.

En este contexto, se pueden reciclar las cáscaras de papa con bicarbonato y azúcar para obtener un limpiador excepcional. Esta combinación resulta esencial que puede ser empleada en la jardinería como abono para las plantas.

Qué convierte a esta mezcla en un limpiador excepcional

En consonancia, el bicarbonato actúa como un potente desengrasante y neutralizador de olores, fundamental en la cocina. Asimismo, el azúcar proporciona un efecto abrasivo, permitiendo raspar y eliminar la suciedad sin perjudicar las superficies.

Cada vez son más las personas que optan por evitar el uso de productos químicos en las áreas donde los alimentos tienen contacto. Esta combinación es esencial, ya que las cáscaras de papa aportan almidón, que contribuye a la reducción de la suciedad en las superficies.

Los usos principales son para lavar ollas y sartenes, remover grasa adherida y brindar brillo a las superficies metálicas.

Para utilizarlo como limpiador, se deben seguir los siguientes pasos:

Triturar las cáscaras de papas y ponerlas en un recipiente

Sumar el bicarbonato y el azúcar

Añadir agua hasta obtener una pasta espesa

Aplicar la pasta directamente sobre la grasa o restos pegados

Frotar con una esponja

Enjuagar con agua tibia

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En la jardinería, esta combinación resulta también de gran utilidad, dado que las cáscaras contienen nutrientes esenciales como el potasio. El azúcar promueve el crecimiento de microorganismos en el suelo, mientras que el bicarbonato contribuye al control de hongos.

Se deben seguir los siguientes pasos: