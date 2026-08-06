Pases de factura dentro del Gobierno por la caída del capítulo de Tierras: cómo se enteró Sturzenegger
La maniobra de Bullrich reabrió los cortocircuitos internos con Sturzenegger, ya que ella no llegó a comunicarle la decisión. La justificación de la senadora y la trastienda de cómo se consolidó el giro de pragmatismo para desactivar una votación fallida.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.