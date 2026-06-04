Argentina volvió al radar global del capital. Pero el éxito de la próxima década no se medirá por los dólares que exportemos, sino por la productividad que seamos capaces de construir alrededor de ellos.

La minería se convirtió en uno de los símbolos de la nueva Argentina. Los proyectos avanzan, las inversiones se multiplican y las exportaciones prometen niveles récord. Después de años al margen, el país vuelve a aparecer en el mapa de los grandes flujos de capital. La noticia es, sin duda, buena.

Pero esconde una pregunta incómoda, y es la pregunta que ordena toda la discusión estratégica que viene: ¿qué pasa si Argentina logra exportar más litio, más cobre, más energía y más recursos naturales… pero no consigue construir una economía capaz de agregar valor alrededor de ellos?

La historia económica ofrece una respuesta poco amable. Está llena de países que crecieron exportando commodities, y son muy pocos los que lograron desarrollarse solo exportándolos. La diferencia entre unos y otros nunca estuvo en el recurso. Estuvo en la capacidad de transformar esa ventaja inicial en productividad, tecnología, conocimiento y nuevas cadenas de valor.

El desafío no pasa solo por exportar recursos naturales, sino por desarrollar industrias capaces de generar más valor a partir de ellos.

El éxito exportador no es desarrollo

En los próximos años es muy probable que Argentina exhiba números externos sobresalientes. La minería, la energía y el complejo agroindustrial pueden generar un flujo de divisas que el país no ve hace décadas. Y, sin embargo, una mejora del sector externo no garantiza por sí sola una mejora estructural de la economía.

Para quien dirige una compañía, la pregunta relevante no es cuánto exportará nuestro país. Es cuánto valor capturará Argentina de aquello que exporta.

Exportar recursos naturales genera ingresos. Desarrollar proveedores, tecnología, servicios especializados, ingeniería, logística e innovación genera productividad. Y es la productividad —no el volumen exportado— la que determina la capacidad de crecimiento de largo plazo.

La diferencia parece sutil. Es enorme. Un país puede exportar litio o puede exportar la tecnología asociada al litio. Puede exportar cobre o desarrollar la ingeniería, el equipamiento y la automatización que esa industria demanda. Puede exportar energía o construir las plataformas industriales que usan esa energía para competir en el mundo. La primera opción genera ingresos. La segunda genera desarrollo.

Durante años, el debate económico argentino estuvo dominado por la macro: inflación, dólar, reservas, déficit, deuda. Las empresas aprendieron a sobrevivir ahí, y muchas convirtieron la gestión de la distorsión en una competencia central.

Si la estabilización se consolida, la conversación va a cambiar de terreno. De la macroeconomía a la microeconomía. De la inflación a la competitividad. De sobrevivir a la distorsión a generar más valor por cada unidad de capital invertido.

Ese cambio de régimen es más profundo de lo que parece, porque cambia las reglas con las que se gana. En el escenario anterior, el management exitoso era el que mejor se protegía. En el que viene, será el que mejor se inserte en las cadenas de valor que están naciendo.

La trampa del crecimiento por volumen

Hay, además, una restricción estructural que suele pasar inadvertida: Argentina ya casi no puede crecer simplemente sumando más factores productivos.

La informalidad sigue siendo alta. El crédito sigue siendo pequeño frente al tamaño de la economía. La pobreza condiciona la acumulación de capital humano. Y la ventana demográfica que durante décadas funcionó como motor potencial empieza, lentamente, a cerrarse.

El modelo de producir más usando más está llegando a su límite. El próximo ciclo exigirá lo contrario: producir más valor usando mejor lo que ya tenemos. Eso tiene un nombre, y es productividad.

Schumpeter sostenía que el desarrollo ocurre cuando nuevas combinaciones productivas reemplazan a las anteriores. No alcanza con producir más de lo mismo; el crecimiento aparece cuando surgen nuevas formas de crear valor.

Ahí está la verdadera oportunidad. No es solo venderle más al mundo. Es usar el ingreso que generan los sectores transables para financiar una transformación productiva más profunda.

La minería puede ser una plataforma para desarrollar proveedores tecnológicos. La energía puede convertirse en una ventaja competitiva industrial. La economía del conocimiento puede integrarse con los sectores tradicionales para multiplicar su productividad. El agro puede evolucionar de exportar materias primas a exportar soluciones tecnológicas.

La pregunta, entonces, no es si Argentina tiene recursos. Es si tendrá la capacidad de convertir esos recursos en un ecosistema de valor agregado.

La decisión que define la próxima década

Para los directorios y los equipos de management, esto es mucho más que una reflexión macroeconómica. Es una definición estratégica.

El valor futuro de las compañías va a depender cada vez menos de su habilidad para protegerse de las distorsiones y cada vez más de su capacidad para insertarse en las cadenas de valor que están emergiendo. Las empresas que se limiten a capturar el crecimiento del volumen probablemente tengan buenos resultados. Las que construyan productividad alrededor de ese crecimiento capturarán algo mucho más valioso: posiciones de liderazgo.

La ventana que hoy se abre para Argentina es real. Pero no alcanza con exportar más. El verdadero éxito no se medirá por la cantidad de dólares que ingresen al país, sino por la cantidad de capacidades productivas, tecnológicas y empresariales que se construyan alrededor de ellos.

Las exportaciones pueden mejorar una balanza comercial, pero solo la productividad puede transformar una economía.