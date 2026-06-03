El 15 de junio, Mirgor embarcará las primeras exportaciones de llantas de la fábrica que, con una inversión de u$s 120 millones, construyó en Zárate. Serán para una automotriz radicada en ese país que, con las ruedas de aluminio producidas en la Argentina, sustituirá importaciones de China.

“ ¿Por qué somos competitivos? Porque podríamos haber hecho una planta de u$s 40 millones y 600 empleados. Pero eso sólo habría servido para abastecimiento local “, explica José Luis Alonso, CEO del grupo industrial que controla la familia Caputo.

“ Pero quisimos ser competitivos, exportar. Fuimos por una de u$s 120 millones y con un altísimo nivel de robotización: con sólo 220 personas, tendremos una capacidad de producción de 1,2 millones de unidades al año. Nuestro competidor que también fabrica localmente hace 400.000 con 380 ″, contrasta.

“ Depende de la visión industrial de cada uno. Nosotros creemos fuertemente que, una vez que la economía empiece a funcionar... ”, expresa su expectativa, sin terminar la frase.

Los números la completan: Neo Rodas Merco, el joint venture formado entre Mirgor (60%) y el grupo brasileño Neo Rodas (40%), apunta a tener ya en diciembre de este año operando a full su planta. Eso significa destinar 800.000 unidades al mercado local, donde abastecerá prácticamente a todas las terminales, y 400.000 llantas serán para exportar, principalmente, a Brasil.

En tal sentido, ya tiene una orden de compra de Stellantis. Esa primera adquisición será de 180.000, que se distribuirán entre la producción de tres modelos de la misma plataforma, de los cuales dos se producen en Brasil. Alonso apunta que también tiene pedidos de otra terminal, para un SUV que se hace en México.

El CEO menciona dos factores de competitividad. Uno, los términos con sus proveedores: uno local (Aluar) y otro extranjero (Alcoa, de Brasil). “ Con ambos, tenemos contratos que, si alguno me cambia precios, el otro me lo tiene que igualar ”, explica.

El otro es la mano de obra. No sólo por la menor incidencia debido a la inversión en robotización. También, por las condiciones del convenio que firmó con Smata, el sindicato de mecánicos, uno de los primeros bajo la modernización laboral que impulsó el Gobierno de Javier Milei.

De 26.000 metros cuadrados (m2), la fábrica está ubicada lindera al complejo industrial de Toyota. Producirá llantas, fundamentalmente, de pick-ups y, también, de gran tamaño, como camiones. En su memoria de 2025, Mirgor no dudó en calificar a su puesta en marcha como un “ hito significativo ” de su historia.

Fundada en 1983 como proveedora de Sevel, el gigante automotor del grupo Macri, Mirgor está controlada por la familia Caputo, dueña de la mitad de su capital. El resto cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, con el Estado nacional, a través de la ANSeS, como principal accionista individual.

Con plantas en Tierra del Fuego, actualmente tiene 5000 empleados y sus negocios van desde la fabricación de componentes electrónicos para industria automotriz a artículos de electrónica de consumo -es el fabricante exclusivo de celulares de Samsung en el país-, pasando por el retail (tiene a su cargo la comercialización local de los productos de la marca coreana) y, más recientemente, desarrollo de software y exportación de commodities agrícolas.

En 2021, además, formó Ontec, productora de autopartes plásticas de apariencia para, inicialmente, para abastecer a Toyota y la idea de proveer a otras terminales, tanto locales como del exterior.

Esa planta inició su actividad en 2023. El año pasado, Mirgor decidió ampliar su capacidad. Duplicó su tamaño, sumó nuevas inyectoras plásticas -lo que le permitió proveer a nuevos clientes- e incorporó tecnología de punta como mesas de cambio rápido, lo que le dio más eficiencia a la instalación.

En 2025, el grupo Mirgor facturó $ 2,73 billones, un 20% más que en 2024. Ganó $ 23.127 millones, 0,85% de sus ingresos.

Con la fábrica de llantas, Mirgor completó inversiones por u$s 600 millones en los últimos tres años. El resto de los desembolsos fue para las dos instalaciones de Ontec en Baradero, el negocio de agro del grupo (por caso, la producción de porcinos), el de aceros inoxidables (también de Ontec) y la modernización y acondicionamiento de las líneas de electrónica y climatización automotrices de Tierra del Fuego para un crecimiento de actividad que, a mediano plazo, Alonso proyecta que será de entre tres y cinco veces el volumen actual.

Alonso (CEO de Mirgor) y Marcelo Matzkin (intendente de Zárate)

Oro negocio en expansión de Mirgor fue el internacional. En 2025, el grupo llegó a operar en más de 14 países, con 35 puntos de venta. En gente, significó compensar con cerca de 1000 empleos los 900 que, localmente, perdió desde 2023 (tiene un total de 5000 personas). La operación en el exterior es, principalmente, logística, sobre todo, de distribución de telefonía celular.