Durante años se instaló la idea de que cualquier alimento que pasa unas horas fuera de la heladera se vuelve automáticamente peligroso para la salud. Esta percepción, asociada a la prevención de intoxicaciones, suele aplicarse de manera uniforme, aunque no todos los productos tienen el mismo comportamiento microbiológico.

En el caso del yogur, uno de los alimentos fermentados más consumidos, la evidencia científica muestra que esta regla no siempre aplica de forma estricta. Por sus características de elaboración y su proceso de fermentación, se trata de un alimento con un comportamiento distinto al de otros productos frescos.

Yogur y seguridad alimentaria: qué pasa si se corta la cadena de frío

Según el equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI), dejar un yogur algunas horas fuera de la heladera no implica un riesgo microbiológico significativo. Esta afirmación se basa en estudios que explican el rol del proceso de pasteurización, el cual elimina bacterias potencialmente patógenas como Listeria monocytogenes y Escherichia coli.

De acuerdo con la evidencia citada por Yang y Yoon (2022), este tratamiento térmico es clave para garantizar la inocuidad, la estabilidad del producto y la eliminación de microorganismos patógenos antes de su comercialización.

Se trata de un alimento con un comportamiento distinto al de otros productos frescos (Imagen creada con IA por El Cronista).

El rol de la fermentación en la inocuidad del yogur

Además de la pasteurización, el yogur cuenta con una segunda barrera de seguridad: la acción de las bacterias lácticas del cultivo iniciador. Según Garnier y colaboradores (2017), estos microorganismos contribuyen a la acidificación del producto, lo que dificulta el desarrollo de agentes patógenos.

Esta combinación entre tratamiento térmico y fermentación controlada explica por qué el yogur no se comporta igual que otros alimentos frescos cuando pierde la cadena de frío.

Si un yogur permanece varias horas a temperatura ambiente, lo más probable es que experimente cambios en su textura, sabor o aspecto. Puede volverse más ácido, tibio o presentar separación de suero. Sin embargo, estos cambios son principalmente sensoriales y no representan, en condiciones normales, un riesgo microbiológico para la salud.

Qué dicen las guías pediátricas y la evidencia clínica

La Sociedad Argentina de Pediatría, en su trabajo sobre alimentos fermentados y probióticos en niños, destaca la importancia de basarse en evidencia científica al evaluar la seguridad de estos productos. En ese marco, el yogur aparece como un alimento con un perfil microbiológico bien caracterizado y ampliamente estudiado, lo que refuerza su seguridad en condiciones habituales de consumo.

La conclusión de PROFENI es clara: mantener la cadena de frío sigue siendo una buena práctica recomendada, pero consumir un yogur que estuvo algunas horas fuera de la heladera no implica un peligro para la salud. Lo que sí puede alterarse es su calidad sensorial, es decir, su sabor, textura y apariencia, más que su seguridad microbiológica.