Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo. Foto: Vapor Madrid

El emblemático Tren de Arganda, ese ferrocarril histórico que durante más de un siglo ha unido Madrid con Arganda del Rey, regresa a la acción tras un año de renovación en parte de su vía.

La popular formación retomó sus circulaciones el pasado 29 de marzo de 2026, marcando el inicio de su temporada de primavera. Esta noticia ilusionó a aficionados al patrimonio ferroviario, familias y turistas que buscan experiencias únicas en la Comunidad de Madrid.

Las obras de renovación del tren

El Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), asociación sin ánimo de lucro, es la entidad responsable de su recuperación, conservación y explotación desde 1987.

Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo. Foto: Vapor Madrid

Las recientes obras de renovación de la vía se realizaron con medios propios y el esfuerzo voluntario de sus socios, permitiendo que el tren vuelva a circular con total seguridad y en óptimas condiciones.

La historia de este famoso tren de Madrid

Conocido popularmente por el célebre pareado “El tren de Arganda, que pita más que anda”, este convoy representa mucho más que un simple viaje. Se trata del único ferrocarril histórico con tracción a vapor que sigue operativo en la Comunidad de Madrid y uno de los cinco que permanecen activos en toda España.

Su historia se remonta a 1886, cuando se inauguró la línea original Madrid-Arganda con 27 kilómetros de longitud. Con el tiempo, la red llegó a extenderse hasta 161 kilómetros y 27 estaciones, conectando la estación del Niño Jesús en Madrid con Alocén, en Guadalajara. Durante décadas, fue un medio de transporte esencial para los municipios de la zona.

El recorrido actual que realiza el Tren de Arganda

El recorrido actual conserva aproximadamente 3,5 kilómetros del trazado histórico y comienza en la estación de La Poveda, en Arganda del Rey. A los pocos minutos, el convoy cruza el río Jarama por un impresionante puente metálico ferroviario de 175 metros de longitud, el más largo de estas características que se conserva en la región.

Tras atravesar el puente, el tren discurre junto a los Cantiles del Piúl, unas formaciones rocosas de gran valor paisajístico que evocan escenarios del lejano Oeste americano. El trayecto culmina en el apeadero de la Laguna del Campillo, en Rivas-Vaciamadrid, un espacio natural protegido que sirve de refugio para numerosas especies de flora y fauna.

¿Cuánto dura el viaje y qué modalidades tiene?

El viaje completo de ida y vuelta dura unos 45 minutos y se realiza a una velocidad media de 15 km/h. Esta lentitud permite disfrutar del paisaje, observar el funcionamiento de locomotoras y coches centenarios y vivir la experiencia como si se viajara en el siglo XIX.

El Tren de Arganda ofrece dos modalidades para adaptarse a todos los públicos:

Tren Histórico : recorrido completo con locomotora de vapor por 10 euros (mayores de 3 años). Incluye visita al pequeño museo de la estación.

Tren Lanzadera : trayecto corto con locomotora diésel y acceso a una impresionante maqueta modular de trenes en miniatura por solo 3 euros.

Alquiler coche salón y grupos (disponible todo el año): Fuera del calendario habitual o durante días laborables, se mantiene activa la opción del Coche Salón (por 15 € por persona, para grupos de entre 6 y 10 pasajeros) mediante reserva previa, así como el alquiler a demanda para colectivos de más de 60 personas. Los menores de 3 años viajan gratis sin ocupar asiento.

Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo. Foto: Vapor Madrid

Calendario actualizado y temporadas de circulación

Temporada de Primavera (finalizada) : tras haber completado su ciclo de salidas entre el 29 de marzo y el 14 de junio, el servicio regular dominical se encuentra actualmente en receso estival.

Próxima apertura (temporada de Otoño): el tren reanudará sus recorridos regulares para el público general durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Durante este periodo, circulará los domingos (así como el primer sábado de cada mes y festivos seleccionados) con salidas fijas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

¿Cómo reservar un viaje para el Tren de Arganda?

El proceso de reserva se gestiona exclusivamente a través del sitio web oficial de Vapor Madrid y está disponible hasta las 21:00 del día anterior a la salida.

Una vez confirmada la reserva, los pasajeros deben presentarse en la taquilla de la Estación de La Poveda del tren histórico (no confundir con la estación de la Línea 9 de Metro) con al menos 20 minutos de antelación para canjear el localizador por los tradicionales billetes de cartón de época.