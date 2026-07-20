Jugadores de Argentina salen de la cancha al término del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España.

La Selección de España se coronó por segunda vez tras ser campeona en Sudáfrica (2010). El gol de Ferran Torres llegó al minuto 106 del tiempo suplementario, con un jugador más que su adversario.

Así, la Selección Argentina campeona en Qatar 2022, no pudo retener el título y obtener la cuarta estrella, como tampoco el bicampeonato consecutivo, igual a lo ocurrido en España 1982 y en Italia 1990. Sólo italianos (1934 y 1938) y brasileños (1958 y 1962) lograron tamaña hazaña.

Este mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones (EE. UU.-MÉXICO-CANADA), nos deja un legado -con fortalezas y debilidades- que marcará “un antes y un después” en las competencias del fútbol global.

Esta final significó la (casi) segura despedida del capitán argentino Leo Messi (39 años), uno de los jugadores más veteranos y desequilibrante con 8 goles y 4 asistencias, en 8 partidos, 2do. goleador de los mundiales (21), quien -sin lugar a duda- debió ser considerado como el mejor del campeonato (MVP).

Una promesa a futuro

“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”, escribió Nico Paz (21 años), nacido en Santa Cruz de Tenerife (España), quien pudo haber sido jugador de la Roja pero optó por Argentina.

El mensaje de un histórico campeón

“Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. MUCHAS GRACIAS POR TODO. LOS QUIERO MUCHO”, posteó Ángel Di María, autor de un gol histórico frente a Francia en la final de Qatar 2022.

Los mensajes del presidente Milei

“Al término del partido frente a España, Javier Milei se expresó vía X: Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”. Y minutos más tarde, escribió: “FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”.

Lional Scaloni: “Me duele en el alma no llevar la copa”

En la conferencia de prensa postpartido, antes de caer preso del llanto, Scaloni apuntó: “Lamentablemente, me duele en el alma no haber podido traer la copa para nosotros, para la Argentina, pero este premio, a pesar de ser segundo, es una caricia al alma, me reconforta el espíritu”.

Y, entrecortado, intentó recordar las palabras de Alejandro Sabella (1954/2020-DT Subcampeón Mundial en Brasil 2014): “Si las pudiera repetir... acuérdense eso que dijo Alejandro ese día en el predio de la AFA, pero es un orgullo cómo han competido”.

Y, entre lágrimas, dejó en suspenso su futuro: “Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo (hasta diciembre). Este lugar es maravilloso, un lugar soñado, que en mi vida pensé… pensamos con todos los chicos del cuerpo técnico. Para seguir, se necesitan un montón de cosas, resetearse, que se vuelva a formar un equipo que difícilmente se vuelva a formar… la verdad que me duele en el alma. Lo siento”.

El récord del DT de Argentina:

110 partidos;

85 victorias;

14 empates;

11 derrotas;

4 títulos: Copa América (2021 y 2024), Finalissima vs. Italia (2022) y Mundial Qatar 2022.

Efectividad: 79,4 %, la más alta a nivel Selección Argentina.

Su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vence el 31/12/2026.

España -justo campeón- cimentó su corona con 7 triunfos y un empate, con 14 goles a favor y sólo 1 gol en contra.

Para la “Scaloneta” sólo caben palabras de agradecimiento por el grandísimo esfuerzo realizado, con remontadas casi milagrosas ya convertidas en leyendas de los mundiales. Al fin y al cabo, tal como dijo su técnico, en todo momento se respetó el ADN del futbolista argentino, demostrando perseverancia, pasión y coraje, honrando con sudor y lágrimas la camiseta albiceleste al compás del líder-genio, único e irrepetible: LEO MESSI.

Aunque hoy nos duela el alma: ¡Salud muchachos!, la gloria eterna estará por siempre junto a ustedes.

Los datos clave que dejó el Mundial 2026

Tabla de goleadores en mundiales

Kylian Mbappé (22) Lionel Messi (21) Miroslav Klose (16) Ronaldo Nazario (15) Gerd Muller (14) Harry Kane (14) Just Fontaine (13) Pelé (12) Sandor Kocsis (11) Jurgen Klinsmann (11) Cristiano Ronaldo (11)

Además, en la edición de 2026, Argentina fue la 3ra. selección más golpeadora con 19 tantos, solo por detrás de Inglaterra y Francia (20).

Los premios de la FIFA

La entidad que gobierna al fútbol mundial destinó u$s 871 millones de dólares al certamen, u$s 655 millones en premios deportivos y el resto para logística y gastos de preparación. La escala de premios es la siguiente:

Campeón: España u$s 50 millones;

Subcampeón: Argentina u$s 33 millones ;

3er. puesto: Inglaterra u$s 29 millones;

4to. puesto: Francia u$s 27 millones;

5°al 8° (cuartos de final): u$s 19 millones;

9°al 16º (octavos de final): u$s 15 millones;

17º al 32º (16avos. de final): u$s 11 millones;

33°al 48º puesto (fase de grupos): u$s 9 millones.

Jugadores de España celebran este domingo, al ganar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Fuente: EFE Angel Colmenares

Las mayores audiencias

Según datos de BBC Sports, se batieron récords de audiencia en el Reino Unido. La semifinal entre Inglaterra (1) y Argentina (2), alcanzó una audiencia máxima de 24 millones de espectadores y el 85% del consumo televisivo.

En tanto, Inglaterra vs. México (Octavos de final) tuvo un pico de 9,1 millones de espectadores y vs. Ghana (Fase de grupos) de 15,4 millones en TV. Los contenidos en streaming subieron un 197% sobre las cifras de la Eurocopa 2024.

En Argentina, según datos preliminares de las mediciones de IBOPE, la final superó los 56 puntos de audiencia. El mayor registro fue en el tiempo suplementario: Telefe: 39,4 puntos; TyC Sports: 13,1 y TV Pública 4,1.

Según datos FIFA, la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con 82.500 espectadores en el estadio, alcanzó una audiencia global estimada en 2.200 millones de personas. Durante el mundial, la participación digital marcó un récord con más de 20.000 millones de visualizaciones de video en plataformas de redes sociales, con un alcance sin precedentes con 30.000 millones de impresiones y 1.700 millones de interacciones, con 161.000 km (o 100.000 millas) de fibra óptica desplegada y 13 millones de gigabytes de datos transportados.

Además, es el mundial de mayor asistencia de público de la historia, con más de 6,5 millones de espectadores en los estadios (99,7% de ocupación).

La suba en la reventa de tickets para la final

Según el sitio de ventas de última hora de FIFA, con disponibilidad muy limitada, los asientos de Categoría Frontal 1 se ofrecían a u$s 30.000 al cierre del viernes. En tanto, en las plataformas de reventa alcanzaron cifras de u$s 575.000 por una entrada de Categoría 1, u$s 595.000 Categoría Frontal 1 y u$s 2,3 millones Categoría 3. La compra más cara registrada en TickPick: 2 entradas en la Sección 115A del MetLife a u$s 28.479 cada una.