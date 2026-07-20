En esta noticia Fuerte operativo en la zona de Ezeiza

La Selección regresa al país tras quedarse con el subcampeonato en el Mundial 2026, luego de perder la final con España por 1 a 0.

El equipo de Lionel Scaloni aterrizará cerca de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá una recepción protocolar y se espera que cientos de hinchas se acerquen a las inmediaciones de la terminal para recibir a los futbolistas.

La albiceleste vuelve en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contará con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul.

Pero no son solo ellos, un total de seis son los futbolistas que no regresarán con el plantel, aunque sí se espera la presencia de Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Un segundo avión, que ya arribó, trasladó a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

Fuerte operativo en la zona de Ezeiza

Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, Nación convocó a la Provincia y a la Ciudad para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

El operativo de seguridad, para recibir a la selección Argentina, tiene a 7500 policías de la provincia de Buenos Aires, entre el aeropuerto de Ezeiza y el predio de la AFA. pic.twitter.com/RYzyaTlio4 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) July 20, 2026

Si bien anoche Javier Milei anunció que decretaría feriado el día que dispongan las autoridades de la AFA para realizar una celebración por la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la casa madre del fútbol argentino descartó que se realicen festejos oficiales. En tanto, tampoco aceptó la invitación del mandatario de visitar la Casa Rosada.

El equipo argentino cayó este domingo ante España por 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Ferran Torres marcó el tanto que dio sentencia al encuentro en el inicio del segundo tiempo suplementario.