El euro cotiza a 19.86 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 21 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.90%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.9 pesos y un mínimo de 19.9 pesos.

En la última semana, el euro cayó -0.17% y en el último año acumula una baja de -8.30%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue mayormente bajista: 6 descensos y 4 alzas, con alternancias marcadas y un breve repunte de dos jornadas antes de cerrar a la baja.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 6.90%, superando la volatilidad anual de 5.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.