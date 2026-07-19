La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota por 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras la definición, la delegación encabezada por Lionel Scaloni comenzará el regreso al país en un vuelo chárter con destino a Buenos Aires.

Aunque el horario definitivo dependerá de cuánto se extienda la jornada posterior al partido, la intención es que el plantel despegue desde Nueva York entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Al no haber festejos por el título, se espera que la salida pueda concretarse lo antes posible.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitaron disponer de al menos seis horas después del encuentro para cumplir con los compromisos protocolares, organizar la salida del estadio, realizar los controles correspondientes y trasladarse hasta el aeropuerto antes del embarque.

El vuelo directo entre Nueva York y Buenos Aires demandará alrededor de 11 horas, por lo que la llegada de la delegación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza está prevista para el mediodía del lunes 20 de julio, aproximadamente.

¿Habrá recibimiento para la Selección?

Por el momento, la AFA no confirmó cómo será el recibimiento del plantel en su regreso al país. Hasta ahora no se informó si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar a los futbolistas tras su participación en el Mundial.

Pese a la derrota en la final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a ubicarse entre los dos mejores seleccionados del mundo y cerró un nuevo torneo con una destacada actuación, aunque sin poder defender el título conseguido en Qatar 2022.