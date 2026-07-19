(260715) -- ATLANTA, 15 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi, de Argentina, festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. (Xinhua/Cao Can) (ah) (ce)

Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas, la Selección Argentina se enfrentará a España en el MetLife Stadium de New Jersey por la final de la Copa del Mundo. El camino de ambos equipos hacia el cruce decisivo y dónde ver el partido en vivo online y por TV.

¿Dónde ver Argentina vs. España en vivo online y por TV?

El partido entre Argentina y España se televisará por Telefe, DSPORTS, TV Pública y TyC Sports. Además, se transmitirá a través de DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

(260715) -- ATLANTA, 15 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi (arriba), de Argentina, festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. (Xinhua/Jia Haocheng) (ah) (ce) Fuente: XinHua Jia Haocheng

El camino de España a la final del Mundial 2026

Fase de grupos

España 0 vs. Cabo Verde 0

España 4 vs. Arabia Saudita 0

España 1 vs. Uruguay 0

16avos de final

España 3 vs. Austria 0

Octavos de final

España 1 vs. Portugal 0

Cuartos de final

España 2 vs. Bélgica 1

Semifinales

España 2 vs. Francia 0

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026

Fase de grupos

Argentina 3 vs. Argelia 0

Argentina 2 vs. Austria 0

Argentina 3 vs. Jordania 1

16avos de final

Argentina 3 vs. Cabo Verde 2

Octavos de final

Argentina 3 vs. Egipto 2

Cuartos de final

Argentina 3 vs. Suiza 1

Semifinales

Argentina 2 vs. Inglaterra 1

El historial de Argentina vs. España

Las selecciones de Argentina y España se enfrentaron en 14 oportunidades a lo largo de su historia, con 6 triunfos por lado y dos empates. La única vez que se cruzaron en una Copa del Mundo fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste se impuso 2 a 1.