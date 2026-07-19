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Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas, la Selección Argentina se enfrentará a España en el MetLife Stadium de New Jersey por la final de la Copa del Mundo. El camino de ambos equipos hacia el cruce decisivo y dónde ver el partido en vivo online y por TV.
¿Dónde ver Argentina vs. España en vivo online y por TV?
El partido entre Argentina y España se televisará por Telefe, DSPORTS, TV Pública y TyC Sports. Además, se transmitirá a través de DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.
El camino de España a la final del Mundial 2026
Fase de grupos
- España 0 vs. Cabo Verde 0
- España 4 vs. Arabia Saudita 0
- España 1 vs. Uruguay 0
16avos de final
- España 3 vs. Austria 0
Octavos de final
- España 1 vs. Portugal 0
Cuartos de final
- España 2 vs. Bélgica 1
Semifinales
- España 2 vs. Francia 0
El camino de Argentina a la final del Mundial 2026
Fase de grupos
- Argentina 3 vs. Argelia 0
- Argentina 2 vs. Austria 0
- Argentina 3 vs. Jordania 1
16avos de final
- Argentina 3 vs. Cabo Verde 2
Octavos de final
- Argentina 3 vs. Egipto 2
Cuartos de final
- Argentina 3 vs. Suiza 1
Semifinales
- Argentina 2 vs. Inglaterra 1
El historial de Argentina vs. España
Las selecciones de Argentina y España se enfrentaron en 14 oportunidades a lo largo de su historia, con 6 triunfos por lado y dos empates. La única vez que se cruzaron en una Copa del Mundo fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste se impuso 2 a 1.
- España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso | Madrid.
- Argentina 4-1 España | 06/09/2010 | Amistoso | Buenos Aires.
- España 2-1 Argentina | 13/11/2009 | Amistoso | Madrid.
- España 2-1 Argentina | 10/10/2006 | Amistoso | Murcia.
- España 0-2 Argentina | 16/11/1999 | Amistoso | Sevilla.
- España 2-1 Argentina | 19/09/1995 | Amistoso | Madrid.
- España 1-1 Argentina | 11/10/1988 | Amistoso | Sevilla.
- Argentina 1-1 España | 10/10/1974 | Amistoso | Buenos Aires.
- España 1-0 Argentina | 10/10/1972 | Amistoso | Madrid.
- Argentina 2-1 España | 12/07/1966 | Mundial | Birmingham.
- España 2-0 Argentina | 10/06/1961 | Amistoso | Sevilla.
- Argentina 2-0 España | 23/07/1960 | Amistoso | Buenos Aires.
- Argentina 1-0 España | 04/07/1953 | Amistoso | Buenos Aires.
- España 0-1 Argentina | 06/12/1952 | Amistoso | Madrid.