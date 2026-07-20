Una vez más este histórico seleccionado de fútbol marcó a todos los argentinos. Pasó el Mundial, y ese amor de la sociedad quizás, ojalá, replique las características salientes de este proceso del equipo de Scaloni. Nada es azar o casualidad.

Lo primero que llama la atención es la humildad. Nadie se siente por encima de otro ser humano. Acostumbrados a funcionarios y expresidentes que se creyeron enviados celestiales, es una primera señal.

Luego hay una palabra mágica: meritocracia. Scaloni convocó jugadores por rendimiento y no por currículum o nombre. Eso implicó dejar afuera a históricos en varios partidos y darle lugar a jugadores menos mediáticos que estaban rindiendo mejor. En los cargos públicos tienen que estar los mejores en cada área, no el más amigo o el más confiable.

El entrenador construyó un equipo basado en mérito y trabajo colectivo. Fuente: X03696 HANNAH MCKAY

Tabién Scaloni armó un equipo donde Messi es el mejor jugador del mundo pero no el único protagonista. La estructura no dependió de una sola figura. El país necesita sistemas que no dependan de un salvador único sino de instituciones que funcionen más allá de quién esté a cargo del Ejecutivo.

Otra es la constancia en el rumbo. Scaloni sostuvo sus ideas incluso cuando perdió con Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022. La Argentina cambia de plan económico o de rumbo de política pública apenas hay una mala noticia. Algo mejor se vio en el apoyo de la sociedad a los cambios actuales en las elecciones del 2025.

Bienvenida la rigurosidad. El cuerpo técnico estudió a todos sus rivales. Se trata de que el azar juegue lo menos posible. Para la final del 2022, Scaloni sabía que el punto débil de Francia era su marcador lateral derecho. Tenían datos de su velocidad, y movimientos por el GPS de las camisetas. Y hacia allí fue Di María. También es un seleccionado con identidad y orgullo colectivo como motor. Hay cohesión. Eso es más difícil de trasladar pero se construye en el tiempo.

Gracias por todo y por tanto Scaloneta.