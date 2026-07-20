La Selección regresó este lunes al país luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026 y tuvo un emotivo gesto con los miles de hinchas que se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir al plantel.

Pese a la lluvia y las bajas temperaturas, los jugadores que volvieron a la Argentina recorrieron el trayecto hasta el predio de la AFA en un micro descapotable desde el que saludaron a los fanáticos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni aterrizó cerca de las 18.30 en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, menos de 24 horas después de caer por 1 a 0 ante España en la final del Mundial disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La recibida de la gente a la Selección argentina que se trasladó en micro hasta el predio de AFA

La bienvenida comenzó apenas el avión tocó suelo argentino. La delegación fue recibida con una alfombra roja y por la banda de los Granaderos, que interpretó el ya tradicional “Muchachos”, mientras los futbolistas descendían de la aeronave.

Además, sobre el césped lindero a la pista podía leerse un enorme “¡¡GRACIAS!!”, preparado especialmente para homenajear al plantel.

Tras el recibimiento oficial, los jugadores subieron a un micro descapotable que recorrió el camino entre el aeropuerto y el predio de la AFA en Ezeiza. Desde el piso superior, futbolistas y cuerpo técnico saludaron y agradecieron el apoyo de los hinchas que permanecieron durante horas bajo la lluvia para acompañarlos pese a la derrota en la final.

No todos los integrantes del plantel regresaron al país. Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecieron en Miami, mientras que Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Juan Musso viajaron directamente a Europa para incorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

La delegación que llegó a Buenos Aires estuvo encabezada por Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino descartó la realización de festejos oficiales por el subcampeonato, aunque el cálido recibimiento de los hinchas convirtió el regreso en un reconocimiento al recorrido de un equipo que volvió a disputar una final del mundo.