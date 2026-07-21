El dólar canadiense cotiza a 12.37 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 21 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -1.13%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.38 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización cayó -0.21% en la última semana y acumula -6.37% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense inició con tres caídas seguidas, rebotó, tuvo un breve retroceso, encadenó un repunte de tres jornadas y terminó corrigiendo; el saldo fue casi neutro pese a la volatilidad.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 9.35%, es mayor que la volatilidad anual del 6.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. En los días consecutivos previos, la moneda se ha fortalecido en comparación con su valor anterior, indicativo de un crecimiento en la confianza del mercado hacia la divisa.

Esta tendencia puede estar impulsada por diversos factores económicos, como el aumento de precios de las materias primas o un crecimiento sólido en los indicadores económicos canadienses.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.