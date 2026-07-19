La Selección argentina se quedó a las puertas de un nuevo título mundial tras caer 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, pero una de las postales más conmovedoras de la jornada tuvo como protagonista a Lionel Messi. Una vez finalizado el encuentro y con la medalla de subcampeón colgada del cuello, el capitán rompió en llanto mientras recibía el cariño de los miles de argentinos presentes en las tribunas.

Después de la ceremonia de premiación, Messi permaneció varios minutos sobre el campo de juego. Lejos de retirarse rápidamente al vestuario, el rosarino se dirigió hacia el sector donde se encontraban los hinchas argentinos y agradeció el apoyo recibido durante toda la competencia.

Visiblemente emocionado, el capitán no pudo contener las lágrimas mientras desde las tribunas bajaba un ensordecedor “Leo, Leo”. La ovación del público acompañó uno de los momentos más emotivos del cierre del torneo y dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

A diferencia de lo ocurrido tras la final de la Copa América 2016, cuando permaneció solo en el banco de suplentes luego de la derrota frente a Chile, esta vez Messi eligió compartir ese momento con los hinchas y con el resto del plantel, que poco a poco se fue acercando para acompañarlo.

Gianni Infantino y Donald Trump entregan las medallas de plata a Rodrigo De Paul y Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/Sarah Yenesel. Fuente: EPA SARAH YENESEL

La ovación para Messi y el reconocimiento al plantel argentino

Con la medalla plateada en el pecho, los futbolistas de la Selección argentina permanecieron sobre el césped para saludar al público y agradecer el respaldo recibido durante todo el Mundial. El gesto fue correspondido con un largo aplauso de los fanáticos, que reconocieron la entrega del equipo pese a la derrota en la final.

Entre las escenas más emotivas también se destacó el llanto de Rodrigo De Paul, quien se quebró al igual que el capitán mientras saludaba a los simpatizantes argentinos. La imagen de ambos reflejó el impacto de una derrota que puso fin al sueño de conquistar un nuevo campeonato del mundo.

Minutos después del partido, el entrenador Lionel Scaloni también valoró la actitud del plantel y aseguró que la Selección “demostró que sabe perder”, al destacar la forma en la que los jugadores afrontaron la derrota y el reconocimiento del público.

Video: el momento en que Messi rompe en llanto tras perder la final

El video del llanto de Lionel Messi con la medalla de subcampeón y la ovación de los hinchas argentinos se convirtió en una de las imágenes más representativas del Mundial 2026. Más allá del resultado deportivo, el reconocimiento del público volvió a reflejar el vínculo entre el capitán y una generación que, una vez más, llevó a la Argentina hasta la definición de una Copa del Mundo.